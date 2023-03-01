提升免疫力！營養師：7個「飲食重點」，教你避免二次確診

▲每天適量堅果，幫助強化免疫系統。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然疫情趨緩，但是確診人數依然是上萬起跳，若是輕忽小心二次確診或是其他病毒感染，營養師高敏敏分享，這時候鞏固好免疫力格外重要，絕對是對抗流感病毒的首要任務，她提出飲食7個重點，跟著補充就沒錯！

#維生素C→吃新鮮水果

營養師高敏敏指出，維生素能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，提振免疫系統 給予身體保護罩，但維生素C是水溶性的維生素容易流失、身體又不會自動合成，所以得要透過每天攝取補充，建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，每日攝取約100mg的維生素Ｃ即可，相當於一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果。

#維他命B1、B2、B3→吃穀類、豆製品、燕麥

B群不足可能導致免疫系統減弱、淋巴球減少，高敏敏分享，維生素B1能維持神經正常、提升活力；B2能延緩老化、協助代謝鐵質，B3能提供細胞正常運作，建議可以從穀類、豆製品、燕麥來補充。

#維生素E→每天吃一小把堅果

維生素E可以強化免疫系統、減少感染風險，建議平時就使用含有維生素E的植物油，去烹調含硒的新鮮食物。

#維生素D→喝乳製品、曬太陽

維生素D能活化體內免疫系統、增強保護力，當體內維生素D濃度高，就能降低感染機率，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外曬曬太陽。

#多酚類→多吃莓果，像是藍莓、紅莓等

多酚類能夠助抗氧化、清除自由基，同時調節免疫系統，幫助人體對抗流感，除了莓果之外，很多水果及蔬菜中都含有多酚類。

#β-胡蘿蔔素→吃黃綠紅蔬菜

維生素A及β-胡蘿蔔素是守護黏膜健康的根本，加上含β胡蘿蔔素食物用油加熱烹調可增加吸收，只要黏膜健康了，就能減少病原菌進入體內機率，尤其橘紅色蔬果包括：紅蘿蔔、黃甜椒、番茄。建議一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小的不同種水果其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

#鋅→吃海鮮、堅果、蛋

礦物質鋅能夠讓T細胞及自然殺手細胞發育成熟，幫助抵禦外來病菌，鋅除了參與細胞的複製、分裂、修護，也能幫助皮膚和黏膜組織的完整性，同時也能縮短感冒病程、減少感冒症狀。建議補充牡蠣及蝦子等海鮮類 或是攝取堅果、蛋、南瓜來補充。