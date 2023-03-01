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G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大

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▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GBD-H2000腕錶增加支援自行車運動，GBD-H2000-1A9螢光黃款14,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

睽違近3年，CASIO G-SHOCK運動系列迎來第二代智慧錶款GBD-H2000，外觀比前一代尺寸更小、錶殼更纖薄、重量更輕盈，且搭配全新錶耳能完美服貼手腕，整體佩戴舒適性大幅提升；而功能也升級，新增游泳與騎自行車的支援，運動功能達到8項選擇，共有螢光黃、黑橘配色、全黑與藍綠等4色款式。

▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GBD-H2000系列材質選用環境友善的生質塑膠製作。

G-SHOCK GBD-H2000腕錶的錶徑從前一代的55mm縮小至52.6mm，錶款厚度也從20.4mm縮減至19.4mm，而重量則減輕38%僅63g，歸功於採用內嵌GPS天線與碳纖維背蓋，以及輕巧且減少對環境影響的生質塑膠製成錶框與錶帶；而功能也同步精進，支援跑步、健身鍛鍊、游泳與騎自行車等8項運動功能，新增的身心健康管理功能有追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸運動等資料。此外，以心率為核心的訓練分析著稱的POLAR®合作，採用全新演算法分析訓練成效，提升實用性。

▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GBD-H2000-1A黑橘款（上左起）、GBD-H2000-1B全黑款、GBD-H2000-2藍綠款各14,000元。

深受運動愛好者擁護的Garmin也持續推陳出新，推出內建滑雪、游泳、跑步、自行車、登山、划船、HIIT健身等超過30項室內外運動模式的Instinct Crossover 太陽能運動指針GPS智慧錶，並提供全天候健康監測，此外，結合Garmin Pay行動支付可支援信用卡及悠遊卡消費、一手掌握來電訊息、社群推播等各種智慧通知，讓佩戴者能一錶在手，於戶外運動與都會探索之間輕鬆轉換。

▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin Instinct Crossover運動指針GPS智慧錶，16,990元。（圖／Garmin提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin Instinct Crossover系列首度搭載RevoDrive耐衝擊自動校準指針。

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Garmin

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