油條才排第2！營養師曝「火鍋料熱量排行榜」，第1名跌破眼鏡

▲了解火鍋料熱量，避免誤踩發胖地雷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少女星都分享火鍋是瘦身時的好選擇，但是怎麼吃是關鍵，營養師程涵宇也提及，火鍋熱量除了來自湯底、醬料選擇以外，火鍋料挑選才是重點，加工火鍋料的熱量遠比你想像來的高，而她貼心列出火鍋料熱量排行榜，原來油條不是第一，冠軍讓人好意外！

第1名 花枝漿/一份65g 161大卡

營養師程涵宇點名，熱量第一名就是花枝漿，雖然能吃到花枝，但熱量卻如此高，她說明因為主要成分為花枝、豬油、樹薯澱粉等，雖名為花枝漿，但裡面加了不少豬油和澱粉，才能提升整體口感，每一份的花枝漿就含有近12公克的油脂（=0.8湯匙油），熱量更是來到了161大卡，等於超過半碗飯的熱量，建議淺嚐即可。

第2名 油條/27g 149大卡、第3名 炸豆皮/20g 95Kcal

酥脆的油條是很多人吃麻辣鍋的良伴！營養師分享，油條和炸豆皮兩者都是經反覆油炸後製成，為高油脂含量食材，一個油條熱量149大卡，相當於吃下半碗飯，而炸豆皮也有95大卡的熱量，而且它們下鍋後還會把火鍋的湯油吸好吸滿熱量更提升，建議適量食用。

第4名 百頁豆腐/43g 91大卡

75%熱量來自於油脂的高脂加工豆-百頁豆腐，小小一塊熱量91大卡，建議可以利用傳統豆腐、凍豆腐直接進行替換減少多餘熱量。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

第5名至第18名排行如下，挑火鍋料之前先了解熱量，才不怕熱量超標讓你又變胖。

生豆皮33g， 69 Kcal



魚包蛋1個，68 Kcal



豬血糕35g，65 Kcal



芝麻麻吉燒1個，60 Kcal



虱目魚丸1個，52 Kcal



貢丸1個， 49Kcal



甜不辣1個，44 Kcal



花枝丸1個 ，42 Kcal



鑫鑫腸1個，37 Kcal



水晶餃1個，37 Kcal



芝心丸1個，32 Kcal



蝦餃1個，27 Kcal



蟹肉棒1個，15 Kcal



蒟蒻條1個，1Kcal

▲海鮮低脂且富含優質蛋白。（圖／Pexels）

那究竟如何吃火鍋才健康呢？營養師程涵宇建議，吃火鍋應多食用蔬菜、肉類和低脂海鮮，取代加工食品，能盡量少吃加工火鍋料最好，真的想吃的話，每次食用2~3個淺嚐，主食方面可多選擇全穀類及未精製雜糧，如芋頭、南瓜、地瓜取代白飯、麵條。