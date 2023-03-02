皮膚科醫師揭「7大保養壞習慣」導致敏感！防曬噴霧對臉噴大NG

▲皮膚科醫師分享能改善、預防敏感肌的保養秘訣。（圖／翻攝IG@hince_official、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official

現代人很重視保養，但受到生活或保養上的不良習慣影響，有越來越多人有肌膚敏感問題，敏感肌人群逐年增加，肌膚常有發紅發癢、甚至刺痛等情況。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出7種容易導致敏感肌出現的「錯誤保養習慣」，也分享「養厚」皮膚的4招正確保養秘訣，讓你遠離敏感肌，快速改善紅癢痛，維持穩定健康的肌膚狀況。



首先劉醫師就提醒，以下7種NG行為，就是會讓肌膚泛紅、乾癢、用保養品容易刺痛的錯誤保養習慣，不想變成敏感肌、想改善敏感狀況，一定要避開。

NG 1：洗澡時順便洗臉，將蓮蓬頭直接對臉沖



NG 2：使用皂基洗面乳還用力揉搓臉部



NG 3：粗魯地用洗臉巾擦臉



NG 4：買一堆保養產品，每天往臉上擦很多層疊加



NG 5：出門懶得防曬



NG 6：用防曬噴霧對著臉亂噴



NG 7：面膜囤貨大戶，一周敷好幾次

想要預防變成敏感肌或快速改善敏感的紅癢痛，劉醫師建議做好以下4個正確保養習慣，能幫助肌膚回到健康穩定狀態。

＃使用胺基酸洗面乳溫和清潔



建議選用溫和的胺基酸洗面乳，清潔時手法也要注意，建議輕輕的按壓、溫柔打圈，並用攝氏37度以下的溫涼水潑洗，最後用洗臉巾或毛巾輕輕按壓臉部吸水，減少對皮膚的摩擦。

＃選一款修護全面性的乳霜



選一款修護效果較全面的乳霜，取代不停疊加多層保養，精簡保養就夠了。建議選擇成份表含有神經醯胺、積雪草、維他命B5等舒緩修護成分的修護型乳霜，取適量修護乳霜輕輕按壓臉部的肌膚，尤其臉部泛紅、有點刺痛的局部，可以厚塗過夜。

＃正確選擇修護面膜



肌膚緊繃脫皮時，盡量選擇成分精簡的修護面膜，一周最多敷2～3次，敷完面膜後也要及時塗上保濕修護乳霜，尤其空調房等乾燥環境，一天不侷限兩次塗抹，想要做好保濕滋潤，可以多次塗抹。

像是泛醇（或稱維他命原B5）這類成分，是乾敏肌的「神隊友」，除了保濕還能促進皮脂的合成，幫助鎖水，建議可選含有這類成分的修護面膜。

＃做好防曬



出門建議使用防曬傘、防曬口罩等遮蔽式防曬，使用起來皮膚無負擔，或是使用溫和的物理防曬乳，幫助肌膚對抗紫外線的侵襲，防護全面更安心。