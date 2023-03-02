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最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

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編輯／Lily

最近覺得什麼都不順利？離成功好像就只差臨門一腳，不妨來做做看「 小紅書」討論度很高的心理測驗吧！憑第一眼選出一杯想喝的飲料，看看最近會有什麼好事發生呢？

▲▼「挑一杯飲料」心理測驗。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

憑直覺挑一杯飲料，測測看最近有什麼好事會找上門？

A.焦糖瑪奇朵

B.美式咖啡

C.氣泡水

D.奶茶

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挑選A.焦糖瑪奇朵的你

最近工作上面會有不錯的斬獲，可能會有好工作找上門，你做事特別認真，工作上你總是做好充足準備，讓你輕鬆在眾人之中脫穎而出，你的勤奮用心，終於被別人看見。

挑選B.美式咖啡的你

感情方面終於撥雲見日，近期可能會告白成功，你對感情非常細膩，喜歡或是不喜歡你表達的很清楚，不會給人模糊的灰色地帶，你如果喜歡對方，你會用盡心思讓對方知道，最近你終於打動對方，你的心意讓對方很感動，兩人很有機會交往。

挑選C.氣泡水的你

最近投資即將帶給你好消息，別人總是在想怎麼花錢，而你就是喜歡鑽研投資，想盡辦法賺錢，你認為賺錢能帶給你成就感，旁人可能不懂你，但你卻是在其中，近期投資都很順利，投什麼就賺什麼。

挑選D.奶茶的你

總是一步一腳印的你，最近有升職加薪的好機會，你平時默默努力的成果，終於化為甜美的果實，你的突出表現，主管都看在眼裡，很有可能會被調漲薪水或是被升職，機會總是給不斷努力求進步的人。

關鍵字：

心理測驗, 飲料, 好事, 運氣

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