風・Luxury／米其林主廚給靈感　菜刀材質變錶殼、圍裙當錶帶

▲HUBLOT以主廚鍾愛刀具材質大馬士革鋼打造Big Bang Unico星廚腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不斷挑戰新材質的HUBLOT（宇舶錶），自2017年起陸續與5位米其林星級主廚合作，與全球摘星最多的女主廚安妮索菲皮克（Anne-Sophie Pic）、米其林三星主廚亞尼克-亞蘭諾（Yannick Alléno）交流後激盪出新火花，採用他們鍾愛的頂級廚刀材質大馬士革鋼，打造限量200只的Big Bang Unico星廚腕錶，錶帶則是廚師圍裙質料製成。

▲HUBLOT品牌大使、名廚Yannick Alleno（左）與Anne-Sophie Pic戴Big Bang Unico星廚腕錶。

一把頂級的大馬士革鋼廚刀，價格約10萬元起跳，HUBLOT從主廚們珍視的廚刀獲得啟發，特別請瑞典名家Damasteel打造錶殼所用的大馬士革鋼材，不僅具絕佳韌性和强度，HUBLOT還選用一種獨特的花紋，需結合冶金師傅的古老手工藝與Damasteel的創新技術，才能在錶殼呈現明暗對比強烈的紋路。

▲HUBLOT Big Bang Unico星廚腕錶限量200只，749,000元。

▲HUBLOT Big Bang Unico星廚腕錶底部秀HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯。



Big Bang Unico星廚腕錶大馬士革鋼的黑灰色紋理錶殼，搭配黑色鏤空面盤，正反面都顯露HUBLOT自製的HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時機芯，讓戴上手的名廚安妮索菲皮克（Anne-Sophie Pic）開心說:「我喜歡融合各類食材，通過不同食材的組合搭配以發掘味道的更多可能，這與製錶界中融合各類材質的創新精神不謀而合。」

▲Blancpain與國際名廚緊密合作，做菜時佩戴經典錶款入鏡。（圖／Blancpain提供）

講求生活藝術的瑞士名錶Blancpain，也與高級美食世界建立友好關係，緣分始於1986年在瑞士籍的米其林三星主廚Frédy Girardet獲得「世界最佳廚師」一獎後，為這位品牌摯友送上了特別鑄刻的腕錶，3年後在Frédy Girardet、Paul Bocuse和Joël Robuchon當選為「世紀廚師」時，又獻上特別版腕錶致敬。此後品牌支持國際名廚不遺餘力，2020年起更與《米其林指南》緊密合作，因為對Blancpain而言，主廚們的熱情、創新與講究手法精確，與製錶理念如出一轍，攜手發揚共同價值再適合不過。