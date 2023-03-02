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巴黎時裝周／Jisoo變身一道紫光看DIOR秀　同框莎莉賽隆「被保護」

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▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Jisoo形容自己是「Purple Jisoo」。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在巴黎時裝周發表2023秋冬女裝，韓團BLACKPINK成員Jisoo穿著紫色抹胸洋裝現身看秀，她形容自己是「Purple Jisoo」，還和奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）同框，女神合體滿是光芒，拍照時莎莉賽隆摟著被人群包圍的Jisoo，笑言要保護她。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Jisoo（左）和莎莉賽隆在DIOR秀場合照。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿著DIOR的2023早秋系列紫色洋裝看秀，浪漫又甜美。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲莎莉賽隆穿搭十分有個性。

在模特兒還沒走出伸展台前，秀場設計是最先吸引目光的重點，接著伴隨著一套套新裝，加上音樂，完整了整季的概念。DIOR的2023秋冬秀場由葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos打造，充滿魔幻感的巨型裝置藝術作品填滿空間，彷彿有機形體與建築體互動著，效果強烈。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR秀場宛如大型藝術空間。

創意總監Maria Grazia Chiuri以法國傳奇歌后Edith Piaf、法國女星Juliette Gréco，以及英國作家Justine Picardie為新一季的靈感來源，並向她們致敬，走秀時播放著她們的歌曲，傳遞出獨立、自信的精神。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬系列，重新詮釋1950年代的法式風情。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Bra Top展現性感又很有態度。

2023秋冬系列多數設計都相當實穿，Maria Grazia Chiuri 重新詮釋了1950年代的法式風情，服裝輪廓優雅洗鍊，搭配帽子、手套，增添了一點神秘，穿插的Bra Top，則增添不少性感魅力。Dior先生過去曾使用的花卉圖案，運用金屬絲線交織展現出不同模樣，經典籐格紋出現在服裝、圍巾上，也成了托特包上的圖紋，想必又將引爆一番熱潮。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲經典籐格紋融入服裝、托特包。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲豹紋、格紋、印花都是新一季的元素，顯得內斂沈穩。

這場大秀的星光超級閃亮，全球品牌大使Jisoo選擇了2023早秋系列的紫色洋裝出席，加上大波浪長髮，充滿浪漫甜美的女人味，長期代言Dior J'adore香氛的奧斯卡影后莎莉賽隆難得出現在時裝周，她穿著黑色長外套內搭米白色流蘇洋裝、腳踩繫帶靴，個性十足而且氣場強大，摟著Jisoo肩膀合照時，就像大姊姊保護小妹妹一般，留下女神同框的耀眼畫面。

過去是時裝周常客的章子怡、女星蓋兒加朵（Gal Gadot）、特斯拉（Tesla）執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）的模特兒媽媽Maye Musk、日本女星三吉彩花等等，都是DIOR大秀座上賓，伸展台上精彩，台下也不遑多讓。

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲章子怡（由上依序）、蓋兒加朵、Maye Musk、三吉彩花等眾多明星出席DIOR大秀。

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關鍵字：

巴黎時裝周, 2023秋冬, DIOR, Jisoo, 莎莉賽隆, Charlize Theron, Maria Grazia Chiuri

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