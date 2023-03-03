亮・珠寶／楊紫瓊閃爆各大影展　長耳環、寬版手環助威奪影后

▲楊紫瓊奪下2023美國演員工會獎電影類最佳女主角，她穿Schiaparelli禮服搭配MOUSSAIEFF黃鑽耳環與戒指。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞女星楊紫瓊在電影《媽的多重宇宙》表現亮眼，近日橫掃歐美影展，抱回美國演員工會獎（SAG Awards）、金球獎最佳女主角大獎，有機會問鼎2023奧斯卡影后寶座；她近期於紅毯上的穿搭也相當出色，必搭配華麗長耳環、深具分量的寬版手環與RICHARD MILLE名錶，影后氣勢銳不可擋。





▲楊紫瓊佩戴的MOUSSAIEFF垂墜式白鑽黃鑽耳環（左）與艷彩黃鑽戒指。（圖／翻攝moussaieffjewellers IG）





▲楊紫瓊登上金球獎影后寶座，MOUSSAIEFF開口式鑽石項鍊與寬版手鐲璀璨耀眼。（圖／路透社）

近日楊紫瓊出席各大頒獎典禮，獨鍾歷史悠久的英國珠寶品牌MOUSSAIEFF，最早可追溯至成吉思汗東征時期，是目前少數仍由家族經營的品牌，以巨鑽與頂級寶石設計著稱，伴楊紫瓊登上紅毯之作，樣樣都是大克拉數的大件珠寶，她的挑選秘訣是寶石顏色必定呼應禮服色系。

▲楊紫瓊出席第76屆英國電影學院獎，佩戴MOUSSAIEFF緬甸紅寶石鑽石長耳環、粉紅藍寶石手鑽石環以及RICHARD MILLE名錶。（圖／路透社）

獲頒美國演員工會獎（SAG Awards）電影類最佳女主角大獎當天，楊紫瓊身穿中央綴滿金色亮片Schiaparelli禮服，並戴上MOUSSAIEFF黃鑽白鑽耳環與超過15克拉黃鑽戒指，兩者色系完美搭配；此外，她常戴RICHARD MILLE名錶燈上紅毯，為增添華麗感，會再配上MOUSSAIEFF鑲滿巨鑽或彩色寶石的寬版手環吸睛。





▲楊紫瓊佩戴 De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Ascending Shadows 小型耳環與禮服色系相呼應。（圖／De Beers提供，以下同）

楊紫瓊與華裔美籍演員關繼威因電影《媽的多重宇宙》橫掃各大影展，兩人好默契也延伸到珠寶穿搭上，都曾戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列 結合鍍色鋁金屬與鈦金屬的Ascending Shadows扇形珠寶，楊紫瓊選戴玫瑰色款耳環，關繼威榮獲美國演員工會獎最佳男配角獎項時，則於正裝上別著搶眼的藍色鈦金屬鑽石胸針，此為一款可轉換式設計，可作為髮飾。





▲關繼威以《媽的多重宇宙》榮獲美國演員工會獎最佳男配角獎項，正裝上別著De Beers Ascending Shadows 藍色鈦金屬鑽石胸針 。