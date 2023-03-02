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瑞典質感品牌Acne Studios確定登台！　插旗信義區今年就逛得到

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▲▼Acne Studios  。（圖／翻攝自IG）

▲瑞典品牌Acne Studios即將登台  。（示意圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

不斷有海外時尚品牌進軍台灣，繼H&M集團高端副牌COS、日本潮牌NEIGHBORHOOD 後，瑞典知名品牌Acne Studios 終於要來台設立首店，目前初步消息確定位在信義區百貨，今年就能逛到！

Acne Studios 與知名代理商藍鐘合作將在今年進入台灣市場，並插旗信義區百貨，成為全台首店。Acne Studios 在全球擁有 60 多家門店，這些年來積極拓展亞洲區域，年初才設立新加坡首店，採用通透玻璃建造，體現品牌的現代風格，時尚迷也可以期待一下台灣門市的誕生。

▲▼Acne Studios  。（圖／翻攝自IG）

▲▼Acne Studios  。（圖／翻攝自IG）

▲Acne Studios標誌性的流蘇圍巾以及人臉標誌風靡全球。（圖／翻攝自IG）

來自瑞典首都的Acne Studios ，成立於1996年，創始人、創意總監 Jonny Johansson 從5 袋牛仔褲開始設計之路，不迎合主流趨勢反而讓它大受歡迎，品牌希望讓人兼具簡約和複雜，標誌性的人臉標誌就是中庸美學的體現，不多不少的表情符號超有辨識度。隨後憑著一抹清新粉色系、流蘇格紋針織圍巾等單品讓人印象深刻，將品牌推上高峰。

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關鍵字：

Acne Studios, 台灣, 瑞典

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