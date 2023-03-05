fb ig video ETtoday search mobile

上半年二手精品保值寶座大風吹　有使用痕跡的包包成轉售黑馬

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

古著精品電商The Real Real根據時下的流行，以及官網3,000多萬會員的買賣紀錄，推測出2023上半年度最炙手可熱的精品品牌。

保值寶座大風吹

The Real Real統整出過去3年裡，穩坐保值地位的Hermés、Chanel、Louis Vuitton以及Gucci，其商品的平均轉售價格比原本零售價要多了七成！進入2023年，這樣的狀況重新洗牌，以過去6個月的銷售來看，上述幾個牌子的二手價下降了約莫5%左右（雖然再售價格依舊驚人）。再者，The Real Real認為疫情過後，精品包的二手價不會像以前因一包難求而開出天價，價格方面會漸趨合理且平穩。

而會有這樣的改變，最主要是因為二手精品消費者們在這一陣子把注意力轉向流行爆款，熱門品牌如Miu Miu、Bottega Veneta、Dior、Burberry、Valentino以及Prada都有超乎以往的需求增加。以Miu Miu為例，Wander皺褶包的詢問度是最高，讓品牌在網站的搜尋度成長了55%之多。

有使用痕跡比近乎新品更好賣？

過往在逛二手精品的時候，套用日本的二手包包分級來說，多半會追求SA或是A級；然而，在疫情過後，因為景氣不如從前，古著控反倒轉向AB級，甚至是B級的包包！從The Real Real的成交紀錄來看，這些二手包包的價格比起SA／A級，平均少了33%左右，以好入手價格成為精品古著的黑馬品項。除此之外，不少古著控認為有痕跡卻不影響使用的二手包，更有復古時髦韻味，也凸顯精品的耐用優點。

順帶一提，把精品包使用到淋漓盡致、把柏金包價值最大化的瑪麗凱特歐森（Mary Kate Olsen），很多女星都有Birkin Bag不稀奇，但是，唯獨只有她的柏金包最有辨識度，讓精品包活出不一樣的擦痕時尚。

日本二手精品包包分級說明

SA：新品同樣，沒有使用痕跡
A：美品，一咪咪使用痕跡
AB：良品，外觀有明顯擦痕
B：一般貨，明顯使用感且帶有污漬

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2023秋冬時裝週Jisoo、宋慧喬都來了...明星機場時尚、看秀造型總整理

睽違13年！温昇豪與MOMA再續合作情緣，8小時開幕活動歡慶MOMA旗艦店重磅回歸信義區

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 二手, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘

越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘

林柏宏釋放壓力穿超輕跑鞋「每天走一小時」　曝這地點最容易巧遇 直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！ 香奈兒又漲價！經典口蓋包「貴了4萬元」新價格曝光漲幅破13% 范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 跟著嬌小女星化身長腿精　5個「視覺身高170cm」穿搭公式快筆記 最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門 哈佛大學推薦「提升睡眠品質」3秘訣　睡前15分鐘超關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面