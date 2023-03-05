上半年二手精品保值寶座大風吹　有使用痕跡的包包成轉售黑馬

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古著精品電商The Real Real根據時下的流行，以及官網3,000多萬會員的買賣紀錄，推測出2023上半年度最炙手可熱的精品品牌。

保值寶座大風吹

The Real Real統整出過去3年裡，穩坐保值地位的Hermés、Chanel、Louis Vuitton以及Gucci，其商品的平均轉售價格比原本零售價要多了七成！進入2023年，這樣的狀況重新洗牌，以過去6個月的銷售來看，上述幾個牌子的二手價下降了約莫5%左右（雖然再售價格依舊驚人）。再者，The Real Real認為疫情過後，精品包的二手價不會像以前因一包難求而開出天價，價格方面會漸趨合理且平穩。

而會有這樣的改變，最主要是因為二手精品消費者們在這一陣子把注意力轉向流行爆款，熱門品牌如Miu Miu、Bottega Veneta、Dior、Burberry、Valentino以及Prada都有超乎以往的需求增加。以Miu Miu為例，Wander皺褶包的詢問度是最高，讓品牌在網站的搜尋度成長了55%之多。

有使用痕跡比近乎新品更好賣？

過往在逛二手精品的時候，套用日本的二手包包分級來說，多半會追求SA或是A級；然而，在疫情過後，因為景氣不如從前，古著控反倒轉向AB級，甚至是B級的包包！從The Real Real的成交紀錄來看，這些二手包包的價格比起SA／A級，平均少了33%左右，以好入手價格成為精品古著的黑馬品項。除此之外，不少古著控認為有痕跡卻不影響使用的二手包，更有復古時髦韻味，也凸顯精品的耐用優點。

順帶一提，把精品包使用到淋漓盡致、把柏金包價值最大化的瑪麗凱特歐森（Mary Kate Olsen），很多女星都有Birkin Bag不稀奇，但是，唯獨只有她的柏金包最有辨識度，讓精品包活出不一樣的擦痕時尚。

日本二手精品包包分級說明

SA：新品同樣，沒有使用痕跡

A：美品，一咪咪使用痕跡

AB：良品，外觀有明顯擦痕

B：一般貨，明顯使用感且帶有污漬

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