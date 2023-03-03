12星座3月運勢！天蠍把握偏財運有意外收穫、摩羯記住一個字走向幸福

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

生活的難處之一就在於它存在著很多選擇，而本月中要學會抓大放小，別對失去不太重要的人或事感到可惜，在機會的取捨之間要做出能使自己得到比較多收穫的那個選擇，土星入雙魚宮，這是一個創意靈感很容易找到執行舞臺的時刻，可以浪漫的去想像，大膽地去實踐求證，哪怕天馬行空都可能會歪打正著的成功。

牡羊座 3.21~4.20

在心境上面對職場應該是進入了一個軌道，在這時候專心工作是不夠的，你還要懂得策略聯盟，善待自己身邊同事們彼此互助，更有增自己的效率，在朋友交際之間就比較複雜一點，請記得告訴自己，你不欠誰，所以對誰都可以說不，因為無論是親近的或是疏遠的新朋友，都有可能有事有求於你，這時候牡羊座的義氣不該在這個時候出現，所以你應該拒絕掉一些龐雜的事，免得自己陷入混亂之中，而這個月份在健康上面比較有所起伏，這跟你金錢上面是一樣的，只要小心，大膽求證小心假設，多用一些思考方式可以阻止錯誤的發生。

金牛座 4.21~5.20

其實享受當下的喜悅是一件困難的事情，請記得當快樂出現的時候，你就要享受快樂，在面對工作上的成績，或是生活上的一些小細節，其實你都應該讓自己停在喜悅的氣氛久一點，當你用比較正面樂觀的心態去面對，事情的成功率也就比較能提高了，工作上除了自己要勤奮點，專注在做自己手上的事，但是更要懂得團隊合作，截長補短，如果知道四周人他們的功能專長是什麼，彌補自己不足之處，做出來成績會更好，這也提醒你在交際場合中，不要做一些無謂的吃喝玩樂，而是要找定點，知道你在交的朋友是不是符合你的需求再下手，經營感情會更順暢。

雙子座 5.21~6.21

開頭告訴你，這個月份舞臺很多，特別是風象星座就是如此，所以雙子座如果有一些自己的理想，哪怕是夢想你都應該堅持住它，那麼當你在跟任何人溝通、做事的時候，你還是要堅持自己的想法，就算會造成誤會，還是要照著自己想法努力去做下去，撐到底後面就是你的，而在朋友的交際之中，感情部分紛擾比較多，可能你會面對到蠻多另一半帶給你的情緒，或者是身邊親近好友也是如此，做好心事垃圾桶恐怕還不夠，你還要當一個好軍師適時的給他們一點建議，在給這些建議的同時何嘗不是一種自我教育，而在生活之中，健康部分則要注意的是，旅遊運固然很好，但是這之中也可能讓你染上一些感冒，所以保護好自己的身心，才會發揮100%的戰鬥力。

巨蟹座 6.22~7.22

其實面對工作上要一直保持和樂融融是不太可能的事情，但有些時候巨蟹座自己的主觀，因為希望全部大家跟你有一樣的共識，那如果沒有爭論，如何產生出一個大家一致的想法，那在這個月份意外的分歧，反而會讓你看到更好的選擇，這也提醒巨蟹座，不要怕任何意見上的摩擦與衝突，彼此的想法、爭執都是為了往更好的下一步走去，生活上是如此，工作上也是如此，要讓自己有多容忍一點意見出現的這個能力，而在金錢上的運用則要做好規劃，因為情緒性的花費固然多，但是想花在投資上面的也不少，標的物究竟正不正確，除了要靠自己的經驗之外，也要找適當的軍師給予你好的意見。

獅子座 7.23~8.22

本月份在工作上衝得算是蠻過頭的，那就要提醒你，小心有一些妒忌眼紅的人在盯著你，所以很多時候你覺得可能要越線、犯規了，就要止住一下自己的腳步，不要踩到別人的地盤去，也就提醒獅子座，做好自己份內的事就好了，不要太貪心或是太躁進，而在人際關係的相處，請記得剛剛好就好，那這個分際其實是有點困難的，無論是在感情上或是交友之間，該到什麼樣的程度，有時候不要太急著往下一步走，讓關係停在更好的狀態久一點，那不是更好的事情嗎？在感情上面，會出現一點曖昧的情況，小心自己捲入三角的愛情之中。

處女座 8.23~9.22

其實自在的生活永遠都是土象星座很想要的，處女更是如此，因為樣樣都想要求完美，那是不是樣樣都保持得很緊繃的狀態，這樣反而很累，這個月份一定要提醒你的關鍵就是，想辦法打造屬於自己的生活高級感，如果你覺得吃好的讓自己心情好，買好的東西讓自己心情愉悅那就去做，把你四周環境都變得美輪美奐，那何嘗不是一種自我的心靈治癒，朋友的交際之中，本月份交際場合有非常多重要的朋友，等著你去把他挑出來，如果你覺得對現實方面有幫助的，那這是一個最重要的指標，多花點心思與重要的人相處，他們會化為實質的回饋在你的生活之中。

天秤座 9.23~10.22

請記得相互體諒能讓關係更進一步，這在工作上、生活上都是適用的，工作上，固然不同的做事方法能引起一些火花與刺激，但怎樣在對方做事、說話的空隙中插入你的想法，並且說服他，那這是更難的一個功課，你需要去練習，天秤座在今年其實領導力就會決定你的成功與否，所以一定要讓它鍛鍊起來，而在交際中花費有點多，但是投資這個方向未必是一件壞事，朋友多人氣高的場合，聚光燈也多，也可以讓你比較容易被大家所看見，當你想愛情還是想合作的時候就靠這些場合，請記得體諒絕對是一件要修練的事情，如何將心比心、異位而處、感同身受，是你需要練習的。

天蠍座 10.23~11.21

本月份尤其是上半年，自己的心情脾氣是比較大的，所以偶爾容易得罪四周人，但自己並沒有察覺，如果傷到他人就有點可惜，在面對壓力的時候一定要記住，扛得住就是你的，在月中土星入雙魚的時候，對天蠍座來說更能有機會往上揚的趨勢出現，所以提醒你耐性會決定成敗，天蠍座一定要讓自己城府深一點，然後表達出來的感覺少一點，不要讓四周人察覺你的動向、你的想法是什麼，只要處在一種秘密的狀態之下，人都摸不透你的時候，你就是最強大的，要把握好自己的偏財運，沒事經過什麼地方就投注一下，會得到意外收穫。

射手座 11.21~12.21

有一首世界名曲叫〈Despacito〉意思是慢慢來，但這個月份你千萬不能慢慢來，你要快一點的做決定跟判斷，在面對職場，一開始你就會發現許多人事的異動，千萬不要視而不見，要察覺動向的原因是什麼，在面對工作的時候算是火力全開，一路都開綠燈的無阻礙狀態，請記得一開始說得快快來；感情面則略具孤獨感，另一半似乎不太了解你的心聲，就算你好好相處，你還是會覺得互動之間還是有些卡卡的，但這個月份都很難擺脫這樣的狀態，而在金錢面，勤勞的用錢去累積經驗值，失敗也不要輕易地就退縮，一路不間斷地堅持你就可以得到成果。

摩羯座 12.22~1.20

本月份不要去害怕結束一段不適當的關係，無論是工作關係還是與人的，你都要大刀闊斧的一刀斬斷，對自己來說可以省下很多時間，之所以會這麼說，是你這個月份就是會遇到，首先講到工作上，可能會是有一些習慣性的合作夥伴被調了職位、調了單位或是離開，所以以至於你很多事情要重新去調整，那沒關係，什麼新的人你都可以試著去認識去合作，那融合起來也許比過去更好也說不定，假如是發生在你的生活之中朋友或感情，提醒摩羯座，你也會有新的對象出現，無論是好朋友或是感情對象，只要你專心去注意，也許你會發現新的似乎比舊的更好，總之摩羯座這個月份一定要記住「新」這個字可以讓你走向幸福。

水瓶座 1.21~2.20

本月份的職場關鍵還是取決於人，因為無論是上面的指示或是平輩之間的競爭，都不是你能掌控的，好像身處在漩渦之中，你就跟著走就對了，那提醒自己只要適當地做配合，你就會換來意外的收穫，提醒水瓶座面對職場本月份一定要記得友善，因為就像剛剛前面所說，你既然不能掌握所有事，你就順著水流走，就會飄到一個舒適的境界，而在交際之中，跟朋友的爭執它是會發生的，但是有些時候，四周人給你一些善意的建議是有用的，所以水瓶座一定要想辦法聽進去，有人肯關心你那都是件好事，而在感情的相處上，則有一些很無謂的爭執出現，所以想辦法去弭平你身旁這個親密對象的情緒，才讓自己生活好過一點，當有好心情，面對一切才會順利一些。

雙魚座 2.21~3.20

本月份的職場堪稱順利，只要你不找事也不會有人來找你麻煩，請友善的對待四周，你會讓自己的生活很好過，那有一些意外偏財的機會，雙魚座可能錯判了目標，所以一定要做一些修正，當你發覺第六感感覺不對的時候，就把錢收回來轉個目標，那這絕對會是一個正確方向，在生活之中一定要留些時間，能讓自己抽空去想想其他的事，去做些其他的規劃，無論是在證照或是自我修練，或是交些新朋友上面，雙魚座都應該讓自己以一種比較放鬆的態度去面對生活，給自己大一點的自由空間，就能讓生活更走向幸福。

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