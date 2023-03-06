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金高銀的春夏穿搭甜美有個性　5樣必備單品，吊帶洋裝先加入購物車

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

女星的穿搭無疑大大地影響著每一季的流行趨勢，先前曾從韓韶禧的早春穿搭、宋慧喬的衣櫃新品預測必備單品，本篇再獻上金高銀的2023春夏穿搭範本。

從金高銀穿搭決定2023春夏購物清單

短褲西裝套裝

推坑過無數次的成套西裝，嘗試過如喬妹偏正式的長褲造型，再挑戰像金高銀所示範比較小男孩風格的短褲造型，有別於一般套裝，休閒風格短褲調和出率性的混搭個性。

針織開襟衫

由於現在的天氣尚在忽冷忽熱的善變心情，一件保暖卻又不佔包包空間的神器單品，非針織衫莫屬！可像金高銀當作上衣單穿，亦或是當作薄外套搭配，關於更多搭配方法可見〈針織衫的5種穿搭提案〉、〈全道嬿愛針織衫成痴〉等文章解析。

吊帶洋裝

春夏時節，是不少女孩紛紛換上裙裝的時候，除了方便的一件式洋裝，想嘗試更高竿的穿搭，不妨就從吊帶洋裝開始。同一件吊帶洋裝，金高銀示範兩種造型：一是把薄針織上衣搭在裡面、二是多層次與襯衫以及西裝外套搭配。

大學T、帽T

大學T和帽T是編輯私心最喜歡回購的一件單品。假日就只想軟爛在家，偶開門迎接辛苦的外送或是到樓下簽收包裹，一件時髦的大學T或帽T簡單打點，又能保有宅在家的舒適；如果要出門赴約，不想看起來過於邋遢，加點飾品點綴又是另一種造型，進可攻、退可守。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金高銀, 穿搭

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