婚禮穿搭首選「一件式洋裝」　4款式兼具好氣質又不失禮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

你是否也跟編輯一樣？接到喜帖當下就開始在構思自己該穿什麼出席婚禮，根據不同風格的婚禮有各自該注意的dos and don’ts，詳細可參考〈婚禮穿搭禁忌〉一文。

穿來穿去，編輯私心最喜歡的婚禮穿搭還是一件式洋裝，無需高超的搭配功力，簡單地加點飾品點綴就能有精心打扮的感覺。想要兼具好氣質又不失禮，就從這4類洋裝選起：

婚禮穿搭之洋裝推薦款式

1、印花洋裝

同樣的洋裝版型，有了印花的加持就是顯得比較時髦！印花的種類百百種，有的狂野、有的甜美，而如果要針對婚禮場合挑選，會推薦：文藝風格的點點、甜美浪漫兼具的小碎花，以及知性的格紋。

2、緞面洋裝

從歐美傳來的Slip Dress風潮，進可攻、退可守的緞面洋裝成為每個女孩衣櫃裡都必須擁有的單品之一。Slip Dress多為比較撩人的細肩帶＋低領設計，因此不建議單穿出席婚禮場合，可以加件西裝外套或是皮衣打造剛柔並濟的混搭時髦感；婚禮過後，還是一件適合約會、跑趴的性感戰袍。

3、襯衫式洋裝

帶有襯衫的正裝感，卻又不那麼拘謹，襯衫式洋裝也是一件聰明的婚禮穿搭選擇，此類的洋裝多半沒有腰身設計，因此建議可以搭配一條腰帶來抓出好比例。而在婚禮過後，襯衫式洋裝之於日常，也不失為一款造型神器，把扣子全解開，可以與Bra Top＋牛仔褲做個多層次的穿搭，或是當作泳衣罩衫⋯⋯有諸多搭配可能。

4、素色針織洋裝

喜歡極簡風格的話，則可以嘗試看看素色針織洋裝。針織材質貼身，可以勾勒出身形的優點，加上耳環、手鍊、項鍊等飾品的助攻，打造出低調質感氣質。

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