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《浪漫速成班》全道嬿化身針織衫魔人　8間品牌公開，社長就愛花花款

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以輕鬆幽默、不可預測的劇情收服戲迷的韓劇《浪漫速成班》，讓男女主角鄭敬淏、全道嬿受到大量關注，之前介紹過男主角的乾淨氣質型男穿搭品牌後，換來說說全道嬿飾演的女主角南行善，劇中她飾演國家代表小菜店社長，為了與角色呼應，全道嬿化身針織衫魔人，收藏了許多可愛又別致的針織衫單品，往下看全道嬿的針織毛衣收藏。

《浪漫速成班》全道嬿針織衫品牌整理

Studio Tomboy

今年相當受歡迎的拉鍊針織上衣全道嬿也入手，Studio Tomboy黑白條紋相間的設計，並以粉色高領衫打底，兼具休閒和知性魅力。

SJYP

有墊肩設計的花卉印花短袖上衣，是來自韓國本土服裝品牌SJYP，時常出現在韓劇女主角的穿搭清單中，全道嬿這回選擇的印花上衣，完美展現出歐膩劇中角色的活潑個性。

Johnny Hates Jazz

全道嬿以米白色荷葉領襯衫外搭針織印花背心，讓她看起來活力滿滿，這件背心也成為戲迷目光焦點，而它也是來自韓國時尚品牌Johnny Hates Jazz，主打優雅風格的設計，之前Tiffany在《財閥家的小兒子》中也穿過它們家的套裝。

LYNN

簡單白色T-Shirt和牛仔褲，全道嬿精心挑選LYNN深藍色針織外套搭配，讓穿搭多了一分優雅氣息。

NEUL

Oversize版型的針織毛衣在今年特別受歡迎，全道嬿選擇來自NEUL的芥末綠針織毛衣，再搭件牛仔褲展現青春感。

Wehours

不曉得戲迷們有沒有發現，全道嬿在劇中不僅熱愛針織衫，還特別喜歡有花朵圖案的，像是這件Wehours推出的寶寶藍刺繡針織毛衣，花朵圖案再繡上紅色品牌標誌，引起不少粉絲們的熱烈詢問。

Bimba Y Lola

全道嬿到市場買菜時，身上也是穿著短版印花針織衫，不過特別的是，這是來自西班牙的Bimba Y Lola，品牌除了服裝外，還推出獨特造型的包款、鞋履，深得不少時尚迷的喜愛。

CELINE

一出場便讓戲迷眼睛一亮，全道嬿這件CELINE紅色針織衫相當特別，娃娃領加上澎袖設計，讓社長看起來更年輕貌美。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 浪漫速成班, 全道嬿, 針織衫

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