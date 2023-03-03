fb ig video ETtoday search mobile

Lisa、Jennie都愛戴的小雛菊　來自高質感又不貴的小眾飾品

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

不論是上班、上課或是有約，女生外出除了重視服裝、鞋款和包包的搭配，身上的首飾同樣不能馬虎。比起名氣響亮的時尚品牌，你更愛造型獨特、不易撞款且售價親民的小眾設計師品牌嗎？那這個來自巴塞隆納的話題飾品Wilhelmina Garcia絕對不能錯過。

Wilhelmina Garcia品牌介紹

Wilhelmina Garcia於2012年由設計師Rocio Canals一手創立，以夢幻仙境作為設計靈感，Rocio Canals希望藉由她的設計，讓你我遠離忙碌擁擾的日常生活，進入只有美好事物的夢想世界。Wilhelmina Garcia珠寶首飾皆產於巴塞隆納工作室，小巧細緻的可愛飾品，恰巧與當今最夯的Y2K風潮吻合，包含愛心系列、小雛菊系列。

Wilhelmina Garcia名人榜

愛用的名人更不在少數，像是BLACKPINK成員Lisa時常戴著小雛菊耳釘，從招牌金髮時就已經是Wilhelmina Garcia愛用者，後來頭髮染了芭比粉，還是依舊帶著Wilhelmina Garcia小雛菊耳釘。

另一位BLACKPINK Jennie同樣是小雛菊系列的粉絲，時常以小雛菊戒指為造型搭配。

就連BTS師妹NewJeans成員Danielle也愛Wilhelmina Garcia，她則入手愛心系列的珍珠項鍊。

Wilhelmina Garcia售價、哪裡買

不要看見有明星的加持，就擔心Wilhelmina Garcia價格不菲，其實Wilhelmina Garcia全都不用萬元就能入手。以愛心系列而言約在3千元至4千元左右、小雛菊系列則是5千元至7千元，且於時尚電商平台THE SPAACE就能直接購入。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2023秋冬時裝週Jisoo、宋慧喬都來了...明星機場時尚、看秀造型總整理

睽違13年！温昇豪與MOMA再續合作情緣，8小時開幕活動歡慶MOMA旗艦店重磅回歸信義區

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, NewJeans, Wilhelmina Garcia, 飾品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行

天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行

12星座3月運勢！天蠍把握偏財運有意外收穫、摩羯記住一個字走向幸福

12星座3月運勢！天蠍把握偏財運有意外收穫、摩羯記住一個字走向幸福

最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

營養師提供「一張圖」教你看出胖或瘦，站立3分鐘後測量最準確 香奈兒又漲價！經典口蓋包「貴了4萬元」新價格曝光漲幅破13% 范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 巴黎時裝周／Rosé、文佳煐齊曬美腿攻版面　YSL超寬肩西裝「生人勿近」 凱特王妃拎Grace Han「父親開心到睡不著」！王文洋千金親揭創作故事 金高銀、LISA私服都愛運動鞋！長版POLO衫、連身裙都好百搭 米蘭時裝周／肖戰逛精品店癱瘓交通！BTS隊長助陣BV「新季爆款包」曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面