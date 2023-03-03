Lisa、Jennie都愛戴的小雛菊　來自高質感又不貴的小眾飾品

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不論是上班、上課或是有約，女生外出除了重視服裝、鞋款和包包的搭配，身上的首飾同樣不能馬虎。比起名氣響亮的時尚品牌，你更愛造型獨特、不易撞款且售價親民的小眾設計師品牌嗎？那這個來自巴塞隆納的話題飾品Wilhelmina Garcia絕對不能錯過。

Wilhelmina Garcia品牌介紹

Wilhelmina Garcia於2012年由設計師Rocio Canals一手創立，以夢幻仙境作為設計靈感，Rocio Canals希望藉由她的設計，讓你我遠離忙碌擁擾的日常生活，進入只有美好事物的夢想世界。Wilhelmina Garcia珠寶首飾皆產於巴塞隆納工作室，小巧細緻的可愛飾品，恰巧與當今最夯的Y2K風潮吻合，包含愛心系列、小雛菊系列。

Wilhelmina Garcia名人榜

愛用的名人更不在少數，像是BLACKPINK成員Lisa時常戴著小雛菊耳釘，從招牌金髮時就已經是Wilhelmina Garcia愛用者，後來頭髮染了芭比粉，還是依舊帶著Wilhelmina Garcia小雛菊耳釘。

另一位BLACKPINK Jennie同樣是小雛菊系列的粉絲，時常以小雛菊戒指為造型搭配。

就連BTS師妹NewJeans成員Danielle也愛Wilhelmina Garcia，她則入手愛心系列的珍珠項鍊。

Wilhelmina Garcia售價、哪裡買

不要看見有明星的加持，就擔心Wilhelmina Garcia價格不菲，其實Wilhelmina Garcia全都不用萬元就能入手。以愛心系列而言約在3千元至4千元左右、小雛菊系列則是5千元至7千元，且於時尚電商平台THE SPAACE就能直接購入。

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