施柏宇票房公約決定大跳NewJeans！　合體林映唯戴墨鏡耍帥

記者王則絲／台北報導

林映唯（小美）、施柏宇今（2日）於Maison Margiela X GENTLE MONSTER聯名系列發表活動合體現身，剛從米蘭時裝周回到台灣的施柏宇，逃不過媒體追問電影版《想見你》票房破億公約何時兌現？他表示：「等NewJeans出新歌就要來練舞。」

▲林映唯以前衛的洞洞西裝造型，演繹Maison Margiela X GENTLE MONSTER聯名墨鏡。（圖／品牌提供）



林映唯與施柏宇今合體演繹Maison Margiela X GENTLE MONSTER聯名系列眼鏡，林映唯身穿Maison Margiela鏤空洞洞西裝造型，配戴玳瑁琥珀配色的貓眼圓框墨鏡，施柏宇則示範前衛的飛行員框型，相當有未來感，由此可見本次聯名系列無論男生、女生，只要戴上一秒變帥。

▲施柏宇演繹Maison X Margiela X GENTLE MONSTER聯名墨鏡。（圖／品牌提供）



日前於米蘭時裝周與設計師Giorgio Armani互動合影，對施柏宇來說是畢生難得的機會，他提到，一回台灣便把合照沖洗出來、並裱框紀念了。《想見你》「鳳南小隊」曾答應粉絲們，電影票房破億施柏宇便要錄製跳舞影片，他說原先要跳BLACKPINK，後來想跳NewJeans《Hype Boy》、《OMG》，但是負責掌鏡的許光漢、柯佳嬿目前也相當忙碌，等三人有空合體可能還需要一段時間，所以他表示：「等NewJeans出新歌就要來練舞。」

擁有精緻小巧臉蛋的林映唯，戴起墨鏡整個臉又更小了，她私底下除了出遊或重要場合會戴墨鏡，素顏時墨鏡也會是必備單品，即使不戴墨鏡，她也會選擇一款平光眼鏡來搭配，可以修飾臉型跟氣色。

▲施柏宇、林映唯配戴款式。（圖／記者王則絲攝）



林映唯形容Maison Margiela X GENTLE MONSTER本次合作：「潮流跟高訂的完美結合。」一句點出重點。Maison Margiela X GENTLE MONSTER聯名系列共推出11款太陽眼鏡與光學眼鏡，由Maison Margiela創意總監John Galliano和Gentle Monster共同構思，多款鏡款推出黑、白、米白、透明，以及GENTLE MONSTER原先較少見的玳瑁色與特殊的米灰色，鏡臂內側印上Maison Margiela經典的數字標識，圓圈位於數字8位置，是代表此次聯名的專屬代碼，多款眼鏡上還能看到Maison Margiela經典的四縫線，以及精緻燙字細節，其中，MM001至MM003更創新的以雙重配戴方式將眼鏡演變成髮箍；此外，這系列連眼鏡盒更特別以Maison Margiela招牌的枕頭包外型打造，觸感、外型都超療癒可愛。

▲Maison X Margiela X GENTLE MONSTER聯名鏡款細節。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）