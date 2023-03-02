米蘭時裝周／別靠近Moschino尖刺外套　BLUMARINE女英雄辣帥沒極限

記者鮑璿安／台北報導

剛落幕的2023秋冬米蘭時裝周，風格趨勢如何演變？相信透過Moschino、MSGM、BLUMARINE的演繹就可得知，女性多元堅毅的一面透過服飾展露無遺，無論是帶有龐克鉚釘特色的套裝、液態金屬感的連體衣，都如同現代盔甲般，將不服輸的精神貫徹到底。

Moschino



▲創意總監Jeremy Scott讓模特兒頂著爆炸頭，衣著也充滿不服輸精神 。（圖／品牌提供）

Moschino 2023年秋冬女裝系列融合了薩爾瓦多達利（Salvador Dali）的超現實主義和貴族龐克精神，不少人都被模特兒的閃電級爆炸頭震驚，隨之間接帶出了別具鋒芒的單品，廓形尖刺設計從珠寶來到袖口，給人一種生人勿近的感受。標誌性機車夾克依舊是華麗帥氣的最佳示範，千鳥格套裝更彰顯了腰線設計，創意總監Jeremy Scott渴望傳遞出滿滿的叛逆先鋒感，也被解讀為向已故龐克教母Vivienne Westwood的致敬。

MSGM





▲MSGM從全黑衣著帶入彩色印花裝 。（圖／品牌提供）



一向色彩繽紛的MSGM，本季一改常態，前10 套全黑造型是具有影響力的宣言，但走過全黑也能看到色彩，讓創意總監Massimo Giorgetti選擇以圖案和印花打破深黑，參考1960 年代風格，動物紋路一躍而上背心、裙裝、大衣單品，大珍珠被應用在服裝的下襬；亮片鑲嵌牛仔布、金銀絲緹花的針織品等，在迷幻中感知世界。

BLUMARINE

▲緊身液態裝、金屬元素構成BLUMARINE秋冬系列。（圖／品牌提供）

近年來以Y2K風格闖出一片天的BLUMARINE，在本季演繹出現代版的聖女貞德形象，背景是燃燒火焰的B LOGO，模特兒穿著金屬光澤材質連身裙走來，可巧妙搭配高領短版的飛行員夾克，宛如是液態化的現代盔甲。彰顯腰線的低腰單品仍在發酵，誇飾裙襬長裙、緊身裙襪、金屬扣帶傳遞濃烈的年代感，讓服飾成為一種殺傷力武器。

