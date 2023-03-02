無印良品4／6起漲價！460件商品漲幅18%「襯衫、休閒鞋都變貴」

▲4月6日起，MUJI無印良品將進行部分商品價格調整。（示意圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

MUJI無印良品宣布，自4月6日起，將調整部分商品價格，包含家具、家用、服飾配件與食品小物等逾460支商品價格進行調漲，平均漲幅約18%，其中棉花素材產品漲幅較高，像是牛津布襯衫從599元變790元、萊賽爾混二重紗織寢織系列漲幅更達到38%。

▲男有機棉水洗牛津布襯衫系列599元變790元，漲價191元。（圖／品牌提供）

無印良品表示，因應原物料及製造、運輸等成本持續漲價，為確保維持良好的商品品質生產，因而進行這次的商品價格調漲。目前公開的品項中，家用紡織品及服飾配件類別都有較大的漲幅，男有機棉水洗牛津布襯衫系列漲價191元、二重紗織寢織系列從1690元來到2090元新價格，撥水加工舒適休閒鞋從699元漲到890元。

▲SUS層架系列漲幅約14%。（圖／品牌提供）

另外，由於不銹鋼原物料價格影響，SUS層架系列漲幅約14%，文具以及生活食品包含PP盒系列、檔案收納系列、貼身靠枕以及棉花糖，漲幅為10%-20%不等。不過自2018年起，台灣無印良品也陸續進行過8次商品降價，累計超過4,000支品項，平均20%的降價。