「最美妃子」張嘉倪氣勢碾壓眾女星！眉睫保養都不放過難怪當媽也能美出圈

記者李薇／台北報導 圖／張嘉倪微博

大陸演員張嘉倪之前因拍攝《延禧攻略》一劇爆紅，精緻的五官跟高冷的氣質，讓她在一票女星中被封為「最美妃子」，可見長相是真有實力，最近她受邀出席時裝周看秀，也在社群上分享自己13小時的搭機保養，即使環境艱難，程序也絲毫不馬虎的養膚步驟，讓人不禁佩服。

＃植村秀 覆盆子超淨白潔顏油

想要拍出美美的機場時尚，妝容當然不能少，但是搭機時間長，總不能一直帶妝，所以張嘉倪上飛機之後，就會先用植村秀的覆盆子超淨白潔顏油全臉卸妝，一瓶就可以卸全臉非常方便。

＃SUISAI 淨透酵素粉

卸妝完之後，會使用好攜帶的淨透酵素粉幫肌膚清潔，小小一顆不僅帶上飛機很輕巧，不受液體瓶裝限制，重點是清潔力很強，可以輕鬆帶走彩妝髒污。

＃CAUDALIE 有機葡萄籽水保濕噴霧

飛機上空調會讓肌膚相當乾燥，所以張嘉倪會使用保濕噴霧，迅速幫助肌膚補水保濕。

＃Swissline 青春豐潤唇霜

在使用完噴霧之後，張嘉倪會先塗抹唇霜，加強雙唇肌膚的呵護，避免水分流失。

＃La Prairie 瑞士冰晶新生晶萃

接著全臉塗抹質地細緻的精華油，透過清透絲滑的質地，讓乾燥的肌膚再次保濕潤澤，加強肌膚的油水平衡。

＃LA MER 創世紀原晶夜間修護凝萃

最後使用LA MER最頂級的保養系列創世紀原晶夜間修護凝萃，比乳霜更醇厚的膏狀質地，讓肌膚深度潤澤滋養，保持最完美狀態。

＃Teoxane RHA明眸抗黑精華眼霜

眼周部分當然也不能少，直接使用帶有冰鎮按摩頭的眼霜，在畫圓塗抹的同時，也可以幫助眼周肌膚達到按摩效果，讓雙眼放大有神。

＃Swissline 優植肌源保濕面膜

最後使用Swissline優植肌源保濕面膜全臉塗抹，當作晚安面膜，將所有保養封存，除了持續長時間補水，也可以達到鎖水的效果，讓肌膚保持水嫩飽滿。

＃REVITALASH 美眉精華液

在眉毛位置，張嘉倪也會使用專屬的保養單品，透過刷頭設計的棒狀精華，加強眉毛的健康養護。

＃REVITALASH 魔睫精華液

睫毛部分也會搭配睫毛滋養液，保持全方位、零死角的美麗。

＃sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜按摩棒

最後再拿出專為眼周設計的抗皺活膚御緻眼唇霜按摩棒，延著下顎線往上滾動，可以讓臉部形狀更加緊緻。