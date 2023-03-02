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日幣超便宜，美妝掃貨起來！價差超過1300元等於買粉霜送眼影

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記者李薇／台北報導　圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG

日本乾淨舒適是很多人都喜歡的旅遊景點，當然好逛好買也是重點，加上最近日幣下跌，匯率一直在0.22徘徊，想要趁現在入手化妝品正是時候，以下就盤點多款厲害的日系美妝，去旅遊時一定要記得包色包款，因為價差甚至可以高達千元，而且滿額還能免稅，等於直接現賺一盤專櫃眼影。

＃SUQQU 晶采艷澤粉霜，價差1385元

▲SUQQU,POLA,SK-II,青春露,保養,化妝水,彩妝。（圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG）

除了顏筋按摩霜非常受到歡迎之外，SUQQU的粉底以細緻潤澤聞名，一直都是很熱賣的產品，台灣30g、售價3850元，日本同容量售價11000日圓（含稅），相當於約台幣2465元，整個價差高達1385元，都可以再買一盤專櫃眼影，真的差超多。

＃POLA B.A清透化妝水N，價差1242元

▲SUQQU,POLA,SK-II,青春露,保養,化妝水,彩妝。（圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG）

稍微對日系保養有點了解的人都知道，POLA可以說是頂尖科技以及抗老的殿堂，旗下保養用起來超級有感，連藝人范冰冰都搶著掃貨，是真的厲害，旗下清透化妝水更是拿下大大小小美容大賞至少5項寶座，簡直寶藏級單品，120ml容量在台售價4200元，日本售價13200元（含稅），約台幣2958元，價差1242元。

＃SK-II 青春露，價差333元

▲SUQQU,POLA,SK-II,青春露,保養,化妝水,彩妝。（圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG）

SK-II青春露也是很多人到日本必掃貨的單品，因為用完肌膚的透亮度無可取代，所以很多人都用完一瓶接著一瓶，可以說是化妝台上不能沒有它，以常態容量230ml為例，台灣售價6250元，日本售價26400元（含稅），約台幣5917元，價差約333元。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字：

SUQQU, POLA, SK-II, 青春露, 保養, 化妝水, 彩妝

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