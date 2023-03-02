日幣超便宜，美妝掃貨起來！價差超過1300元等於買粉霜送眼影

記者李薇／台北報導 圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG

日本乾淨舒適是很多人都喜歡的旅遊景點，當然好逛好買也是重點，加上最近日幣下跌，匯率一直在0.22徘徊，想要趁現在入手化妝品正是時候，以下就盤點多款厲害的日系美妝，去旅遊時一定要記得包色包款，因為價差甚至可以高達千元，而且滿額還能免稅，等於直接現賺一盤專櫃眼影。

＃SUQQU 晶采艷澤粉霜，價差1385元

除了顏筋按摩霜非常受到歡迎之外，SUQQU的粉底以細緻潤澤聞名，一直都是很熱賣的產品，台灣30g、售價3850元，日本同容量售價11000日圓（含稅），相當於約台幣2465元，整個價差高達1385元，都可以再買一盤專櫃眼影，真的差超多。

＃POLA B.A清透化妝水N，價差1242元

稍微對日系保養有點了解的人都知道，POLA可以說是頂尖科技以及抗老的殿堂，旗下保養用起來超級有感，連藝人范冰冰都搶著掃貨，是真的厲害，旗下清透化妝水更是拿下大大小小美容大賞至少5項寶座，簡直寶藏級單品，120ml容量在台售價4200元，日本售價13200元（含稅），約台幣2958元，價差1242元。

＃SK-II 青春露，價差333元

SK-II青春露也是很多人到日本必掃貨的單品，因為用完肌膚的透亮度無可取代，所以很多人都用完一瓶接著一瓶，可以說是化妝台上不能沒有它，以常態容量230ml為例，台灣售價6250元，日本售價26400元（含稅），約台幣5917元，價差約333元。