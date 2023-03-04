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越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘

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文／C編　圖／netflixkr IG

感情就像是一場拉鋸賽，某一方越用力另一方就容易受到影響被扯過去，但如果其中一方放手擺爛，那麼另一半也會被鬆開，所以想要保持良好的關係，雙方都要付出努力，以下就盤點三大星座男相當特別，越虐待他、他反而會越喜歡妳，冒險刺激的愛情才是最終嚮往。

▲星座,獅子座,雙子座,射手座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：獅子座

獅子座就如同它的星座圖騰是一頭獅子，他們是天生的狩獵者，喜歡主動追擊以及征服獵物的快感，所以自動貼上來的女生他們沒興趣，越是對他不理不睬，他越會想要得到，所以對付他們就要忽冷忽熱，才會使出渾身解術來想辦法擁有，得不到就念念不忘，同時又要給他們表現的機會，才能讓他們獲得滿足。

▲星座,獅子座,雙子座,射手座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：雙子座

雙子座喜歡一個人通常最初是出於好奇心居多，因為他們很有探索精神，比起戀愛這件事，更喜歡深入觀察與研究對方，最好是轟轟烈烈、新鮮感滿分的故事劇情，最合他們胃口，加上能言善道、巧舌如簧的特性，對方很容易就會陷入他們的糖衣陷阱之中，尤其是年輕的雙子，更是嚮往壯烈刺激的愛情，太過平淡反而顯得無趣。

▲星座,獅子座,雙子座,射手座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：射手座

射手座的圖像是人馬，比起被對方追求，他們更喜愛追著獵物跑，喜愛自由不能被束縛，所以他們往往最喜歡這個主動的過程，某種程度來說，喜愛被虐程度很高，越不理、越冷落，他們會覺得妳更酷更迷人，比起順遂的過程，有高低跌宕起伏的虐心愛情，才是他們心中所追求，迷戀這種冒險的感覺。

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關鍵字：

星座, 獅子座, 雙子座, 射手座, 占卜

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