fb ig video ETtoday search mobile

Garmin美型智能錶顛覆陳艾琳想像　最在意睡眠與壓力指數

>

▲▼ Garmin 。（圖／公關照）

▲陳艾琳認為Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶美學與實用兼具。（圖／Garmin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Garmin智慧運動錶形象深植人心，但今日與時尚完美連結，邀經營花藝事業有成的女星陳艾琳，示範最新的vívomove Trend指針智慧腕錶，若沒有在面盤敲兩下，就是一只優雅的指針錶，開啟功能後，內建運動模式、智慧通知提醒、Garmin Pay支援信用卡與悠遊卡等，深深打動從未戴過智慧錶的她，坦言：「美型很吸引我，也讓我更了解自己。」

▲▼ Garmin,CITIZEN 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶共有4種顏色可供選擇，單只9,900元。

陳艾琳提到「更了解自己」的功能，是Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶具進間版全天候健康監測，監測心律、血氧、飲水追蹤，以及她最在意的睡眠分數與壓力指數，同時支援游泳、自行車、跑步等運動模式，令她有全天候被照顧的感覺，而她重視的美學也沒讓她失望，能與都會女性穿搭完美搭配，共有深邃黑、寧靜灰、摩卡金與玫瑰金色4種款式，並有多種顏色的義大利皮革、米蘭式編織錶帶可替換。

▲▼ Garmin,CITIZEN 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶與都會女性穿搭完美搭配。

CITIZEN光動能女錶也深受都會女性喜愛，因為將光源化為動力不僅方便也環保，外型設計則優雅好搭配，近期品牌為台灣市場推出限定錶「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W，為粉紅金色的鈦金屬鍊帶錶，小巧的面盤上點綴櫻花花瓣時標與台灣時區，6時位置狀似小雨傘的視窗，隨著時間流轉顯示晨鳥、太陽、流星與月亮的圖案，增添賞玩樂趣，而錶背雷射雕刻台灣限定鬱金香圖騰，彰顯不凡意義。

▲▼ Garmin,CITIZEN 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CITIZEN「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W光動能腕錶，30,900元。（圖／CITIZEN提供）

►G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大

►梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

關鍵字：

陳艾琳, Garmin, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大

G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大

范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人

范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人

梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才 油條才排第2！營養師曝「火鍋料熱量排行榜」，第1名跌破眼鏡 天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行 最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門 營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　 范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 無印良品4／6起漲價！460件商品漲幅18%「襯衫、休閒鞋都變貴」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面