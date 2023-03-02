Garmin美型智能錶顛覆陳艾琳想像　最在意睡眠與壓力指數

▲陳艾琳認為Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶美學與實用兼具。（圖／Garmin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Garmin智慧運動錶形象深植人心，但今日與時尚完美連結，邀經營花藝事業有成的女星陳艾琳，示範最新的vívomove Trend指針智慧腕錶，若沒有在面盤敲兩下，就是一只優雅的指針錶，開啟功能後，內建運動模式、智慧通知提醒、Garmin Pay支援信用卡與悠遊卡等，深深打動從未戴過智慧錶的她，坦言：「美型很吸引我，也讓我更了解自己。」

▲Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶共有4種顏色可供選擇，單只9,900元。

陳艾琳提到「更了解自己」的功能，是Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶具進間版全天候健康監測，監測心律、血氧、飲水追蹤，以及她最在意的睡眠分數與壓力指數，同時支援游泳、自行車、跑步等運動模式，令她有全天候被照顧的感覺，而她重視的美學也沒讓她失望，能與都會女性穿搭完美搭配，共有深邃黑、寧靜灰、摩卡金與玫瑰金色4種款式，並有多種顏色的義大利皮革、米蘭式編織錶帶可替換。

▲Garmin vívomove Trend指針智慧腕錶與都會女性穿搭完美搭配。

CITIZEN光動能女錶也深受都會女性喜愛，因為將光源化為動力不僅方便也環保，外型設計則優雅好搭配，近期品牌為台灣市場推出限定錶「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W，為粉紅金色的鈦金屬鍊帶錶，小巧的面盤上點綴櫻花花瓣時標與台灣時區，6時位置狀似小雨傘的視窗，隨著時間流轉顯示晨鳥、太陽、流星與月亮的圖案，增添賞玩樂趣，而錶背雷射雕刻台灣限定鬱金香圖騰，彰顯不凡意義。

▲CITIZEN「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W光動能腕錶，30,900元。（圖／CITIZEN提供）

