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外食族減肥神隊友！營養師推全聯能買到的「5大減脂食材」

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▲▼ 營養師推薦全聯買得到的5種減脂食材。（圖／攝IG,unsplash,pexels）

▲營養師分享連鎖超市就能買到的方便減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@nutruelife

減肥時大家都知道要控制飲食，但對於外食族來說，要挑選合適的食物就很頭痛又麻煩。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享在全聯能買到的5種減脂期推薦食材，不僅取得方便也很好吃，讓外食族也能輕鬆找到適合的減肥食材。

▲▼ 營養師推薦全聯買得到的5種減脂食材。（圖／攝IG,unsplash,pexels）

第五名：泡菜

飲食控制時期覺得吃得太清淡，蕭瑋霖建議可以試試看加入泡菜，帶點味道比較不會膩，像是他就推薦宗家府泡菜，熱量及鈉含量比其他款泡菜還低，味道也不錯。不過他也提醒，畢竟泡菜有加調味料，攝取份量還是要適量。

▲▼ 營養師推薦全聯買得到的5種減脂食材。（圖／攝IG,unsplash,pexels）

第四名：毛豆

毛豆每100g有11.5g的蛋白質，調味上也較為單純，雖然毛豆的碳水化合物含量感覺很高，但根據食品成分資料庫來看，其中有將近一半是膳食纖維，所以蕭瑋霖認為算是減脂期可以接受的食材。

第三名：馬鈴薯

蕭瑋霖指出其實馬鈴薯的飽足感很高，在同樣熱量240大卡的標準下，馬鈴薯的飽足感甚至比魚類、粥或飯、燕麥、全穀類、牛排等食物還高，而食物代換上，40g的飯等於90g的馬鈴薯，相比之下馬鈴薯份量可以吃比較多。所以飲食控制時想吃澱粉，建議可以選擇馬鈴薯。

▲▼ 營養師推薦全聯買得到的5種減脂食材。（圖／攝IG,unsplash,pexels）

第二名：去骨油雞腿

蕭瑋霖指出這款油雞腿在味道上滿好吃的，而且每100g的肉，蛋白質就有26.5g，不過因為有帶皮，脂肪稍微高了一點，但還好蔥油醬是另外附的，可以自由選擇是否添加和添加的量，蕭瑋霖就建議像他本人在吃時不會加醬，以免熱量爆炸。

另外他也提醒，油雞腿口味上偏鹹，建議可以稍微過水一下再吃。

第一名：花椰菜米（花椰菜粒）

花椰菜米是可以增加膳食纖維攝取，還能增加飽足感的好物，也沒什麼熱量。他也分享自己的使用方式，喜歡吃飯的人可以參考，他會在白飯煮好鬆飯時加入一點花椰菜米，再蓋上電鍋悶一下，這樣除了可以增加體積，還可以減少一點白飯的攝取量，無形之中吃的熱量也跟著少了。
 

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食控制, 外食, 食物, 食材, 挑選, 推薦, 營養師

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