春季最新話題洗顏品：susai櫻花酵素潔顏粉、OMOROVICZA皇后潔顏霜

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔是保養的第一步，同時也是奠定美肌的基礎，保養市場上近來推出各種功能型潔顏產品，男性專用、酵素、植萃洗顏，甚至是乾肌專用的冷霜潔顏一應俱全，一起來了解。

▲OMOROVICZA 匈牙利皇后潔顏霜，125m，2,750元。

受到老祖母時代的冷霜所啟發，滑潤的質地能夠防止水分散失、修復乾燥，尤其適合中性偏乾的膚質。以冷霜所需的上好黃金植物油搭配淨化力強大的辣木籽肽，再利用金盞花的鎮定特性，讓洗臉不會洗掉乾肌該有的油分和水分，達到水油平衡。

▲Dior 曠野之心多效深層潔面乳，120ml，1,500元。

男仕潔顏必備，日常清潔可於每天使用，揉出泡沫按摩全臉與鬍鬚，輕鬆帶走油脂與髒污，留下清新感受；也可當作一分鐘淨膚面膜，一周一次作為毛孔淨化面膜使用，僅需一分鐘，即可快速完成深層清潔儀式。

▲Kanebo suisai淨透酵素粉N（櫻花蜜桃香)），32顆，680元。

去年推出即大受好評，為呼應消費者需求，今年春季再次限定登場，淡粉色酵素粉猶如粉嫩的櫻花花瓣，香氛來自櫻花、茉莉、椰子、蜜桃、木香等，洗臉同時感受春日氣息，增添洗顏浪漫時光。

▲Shu uemura 柚子精萃潔顏乳，125ml，1,350元。

特別選用與品牌柚子精萃潔顏油相同的高濃度天然植萃成份，主打溫和胺基酸潔面配方，洗後極淨清爽，同時擁有滑溜保濕的感受，溫和改善出油狀況。