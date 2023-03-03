fb ig video ETtoday search mobile

韋禮安笑推「最有用保養秘訣是結婚」！曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」

>

▲▼ 韋禮安自曝曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」 。（圖／記者林敬旻攝）

▲韋禮安首度接下保養代言人，自曝血淚保養進化史。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝品牌提供、翻攝韋禮安IG

知名醫美保養品霓淨思經典熱賣「杏仁酸煥膚系列」近日推出新品，同時找來創作才子韋禮安擔任年度代言人。2日出席記者會時，韋禮安自曝年輕時肌膚狀態差，還因不懂保養誤信網路偏方亂洗臉，下場超慘烈，甚至曾半夜「躲棉被裡哭」！他現場分享自己的養膚心路歷程，認真鼓勵與有肌膚困擾的人，但也開玩笑說最有用的秘訣是結婚，「另一半就會幫你保養！」

▲▼ 韋禮安自曝曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」 。（圖／記者林敬旻攝）

人氣不斷攀新高的韋禮安這幾年尾牙活動、代言邀約不斷，荷包收入不錯，被問到老婆反應，他透露老婆很開心，還問他「那我是不是可以退休了」，讓他直呼還不行！而去年9月宣布結婚喜訊後就一直忙於工作的他，下個月終於有時間和太太出國度蜜月，被問到是否會加緊「做人腳步」，他表示基本就是順其自然，但也笑說「現在我們都用在霓淨思（的產品），太太可能看我非常順眼，我們也不知道會發生什麼」。

▲▼ 韋禮安自曝曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」 。（圖／品牌提供、翻攝韋禮安ＩＧ）

而這次首度接下保養品牌代言人，他分享自己的保養進化史時，自嘲「先天不足」，青少年時肌膚很油且容易長痘，但因不懂保養又會亂擠痘，導致皮膚狀況很差，嚴重影響到自信心，「最糟的時候都不想出門，會覺得別人都在看你，指指點點的。」不僅曾半夜躲在棉被裡偷哭過，還因此差點不當歌手！「有想過說真的要出道嗎？其中一個考量就是，我的皮膚膚況這麼不好，適合做這行嗎？」

他更自曝，年輕時更曾誤信網路偏方，用水晶肥皂洗臉想把臉「洗乾」，「那時候洗完覺得很清爽，現在回想都覺得起雞皮疙瘩，殊不知對皮膚非常不好，真的很母湯！」因此他也呼籲，不要隨意相信網路上的謠言。

▲▼ 韋禮安自曝曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」 。（圖／品牌提供、翻攝韋禮安ＩＧ）

隨著出道，以前不太知道要怎麼下手保養的他，為了讓自己狀態更好，才開始慢慢學習保養。他透露真的接觸保養後就發現，沒有想像中那麼複雜，他就分享自己現在的保養其實很簡單，每天做好清潔之後就是保濕，接著使用杏仁酸煥膚精華，而且「做一休一」，很快就能完成保養。頂多是有工作的前一天晚上會再加強保濕，敷個面膜。

他也鼓勵跟他一樣有肌膚困擾的人或覺得保養很難、很複雜的男生，「其實每天花一點點時間，日積月累下來就會有一個很好的狀態呈現」，甚至喊話「我可以的話，你們也可以！」而被問到學到最有用的一招保養秘訣，他不改幽默風格開玩笑說「可能是結婚，另一半就會幫你保養！」最後才解答是防曬，他提醒「紫外線比我們想像中的更會穿透（肌膚），推薦大家使用海洋友善的防曬品，幫助減緩肌膚老化。」

關鍵字：

保養, 護膚, 韋禮安

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行

天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行

最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

營養師提供「一張圖」教你看出胖或瘦，站立3分鐘後測量最準確

營養師提供「一張圖」教你看出胖或瘦，站立3分鐘後測量最準確

巴黎時裝周／Rosé、文佳煐齊曬美腿攻版面　YSL超寬肩西裝「生人勿近」 金高銀、LISA私服都愛運動鞋！長版POLO衫、連身裙都好百搭 油條才排第2！營養師曝「火鍋料熱量排行榜」，第1名跌破眼鏡 無印良品4／6起漲價！460件商品漲幅18%「襯衫、休閒鞋都變貴」 「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才 直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！ 范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面