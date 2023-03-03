韋禮安笑推「最有用保養秘訣是結婚」！曾誤信偏方爛臉「棉被裡偷哭」

▲韋禮安首度接下保養代言人，自曝血淚保養進化史。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝品牌提供、翻攝韋禮安IG

知名醫美保養品霓淨思經典熱賣「杏仁酸煥膚系列」近日推出新品，同時找來創作才子韋禮安擔任年度代言人。2日出席記者會時，韋禮安自曝年輕時肌膚狀態差，還因不懂保養誤信網路偏方亂洗臉，下場超慘烈，甚至曾半夜「躲棉被裡哭」！他現場分享自己的養膚心路歷程，認真鼓勵與有肌膚困擾的人，但也開玩笑說最有用的秘訣是結婚，「另一半就會幫你保養！」

人氣不斷攀新高的韋禮安這幾年尾牙活動、代言邀約不斷，荷包收入不錯，被問到老婆反應，他透露老婆很開心，還問他「那我是不是可以退休了」，讓他直呼還不行！而去年9月宣布結婚喜訊後就一直忙於工作的他，下個月終於有時間和太太出國度蜜月，被問到是否會加緊「做人腳步」，他表示基本就是順其自然，但也笑說「現在我們都用在霓淨思（的產品），太太可能看我非常順眼，我們也不知道會發生什麼」。

而這次首度接下保養品牌代言人，他分享自己的保養進化史時，自嘲「先天不足」，青少年時肌膚很油且容易長痘，但因不懂保養又會亂擠痘，導致皮膚狀況很差，嚴重影響到自信心，「最糟的時候都不想出門，會覺得別人都在看你，指指點點的。」不僅曾半夜躲在棉被裡偷哭過，還因此差點不當歌手！「有想過說真的要出道嗎？其中一個考量就是，我的皮膚膚況這麼不好，適合做這行嗎？」

他更自曝，年輕時更曾誤信網路偏方，用水晶肥皂洗臉想把臉「洗乾」，「那時候洗完覺得很清爽，現在回想都覺得起雞皮疙瘩，殊不知對皮膚非常不好，真的很母湯！」因此他也呼籲，不要隨意相信網路上的謠言。

隨著出道，以前不太知道要怎麼下手保養的他，為了讓自己狀態更好，才開始慢慢學習保養。他透露真的接觸保養後就發現，沒有想像中那麼複雜，他就分享自己現在的保養其實很簡單，每天做好清潔之後就是保濕，接著使用杏仁酸煥膚精華，而且「做一休一」，很快就能完成保養。頂多是有工作的前一天晚上會再加強保濕，敷個面膜。

他也鼓勵跟他一樣有肌膚困擾的人或覺得保養很難、很複雜的男生，「其實每天花一點點時間，日積月累下來就會有一個很好的狀態呈現」，甚至喊話「我可以的話，你們也可以！」而被問到學到最有用的一招保養秘訣，他不改幽默風格開玩笑說「可能是結婚，另一半就會幫你保養！」最後才解答是防曬，他提醒「紫外線比我們想像中的更會穿透（肌膚），推薦大家使用海洋友善的防曬品，幫助減緩肌膚老化。」