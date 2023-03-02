巴黎時裝周／Rosé、文佳煐齊曬美腿攻版面　YSL超寬肩西裝「生人勿近」

記者王則絲／台北報導

女團BLACKPINK成員Rosé與女星文佳煐雙姝齊曬美腿，來到SAINT LAURENT 2023秋冬時裝秀現場，性感窈窕的姿態攻佔媒體版面。SAINT LAURENT 2023秋冬系列顯而易見的以超寬肩膀輪廓的西裝外套貫穿，彷彿身旁不容任何一個人靠近，給人一種「生人勿近」的強烈感受。

▲Rosé以霸氣長大衣的造型現身看秀。（圖／翻攝自IG、達志影像／美聯社）

身為全球品牌大使的Rosé，這回身穿上一季的拖地皮革長大衣現身看秀，招牌美腿從衣襬間若隱若現；文佳煐選以深藍色透視裙裝出席大秀，透出黑色內搭，讓身體線條一覽無遺，性感氛圍不言而喻；現場焦點明星還包括水原希子、法國前第一夫人Carla Bruni、超模Kate Moss的女兒Lila Grace⋯⋯。

▲文佳煐透視裙裝讓窈窕身形一覽無遺。（圖／達志影像／美聯社）

創意總監Anthony Vaccarello於SAINT LAURENT 2023秋冬季以1975年至2001年間發表HAUTE COUTURE高訂系列的洲際酒店宴會廳作為靈感，全黑的空間上頭掛著數盞璀璨的水晶吊燈，帶領觀眾回到那時的輝煌年代。

▲SAINT LAURENT 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）



本季SAINT LAURENT在女裝柔美性感之間注入男裝的灑脫，模糊性別疆界，回溯80年代女性摩登優雅的態度，Anthony Vaccarello替廣為人知的TAILLEUR-JUPE（女士剪裁套裙）重新塑形，精緻剪裁體現於西裝外套、棒球皮褸、披肩上，那過份寬大的輪廓，而Man味爆棚的外套裡面仍然藏著一位性感的女人，透過柔軟絲質、雪紡等質料的內搭上衣，達到調和作用；傳統上用於男裝設計的圖案，包括細條紋、蘇格蘭格紋和威爾斯親王格紋，亦同樣以輕盈飄逸的姿態呈現女性的柔美。

▲SAINT LAURENT 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）