金高銀、LISA私服都愛運動鞋！長版POLO衫、連身裙都好百搭

記者李薇／台北報導 圖／ggonekim IG、blackppinkoffficial IG、rovvxhyo IG

明星總是走在時尚尖端，穿搭單品不僅看得多、穿得多，面對不同場合也可以快速轉換風格，以下就盤點多位超氣質的女星，像是：LISA、金高銀、孔曉振等，都很喜歡把球鞋運用在各種穿搭裡面，不僅好走、好穿又很有質感。

＃金高銀 J.Crew x Nike Killshot 2

備受精品大牌喜愛的金高銀散發獨特氣質，私底下的她喜歡混搭風格，其中一張IG分享的日常照裡面，她上身選擇了一件CHANEL的連身POLO衫長版裙裝，底下搭配運動中長襪以及J.Crew x Nike Killshot 2球鞋，復古版型讓身視覺焦點都在綠色勾勾上，看起來清爽簡約。

＃LISA adidas經典鞋款

擁有修長身材的LISA穿什麼都時尚有型，又酷又帥氣的風格，是很多女孩的嚮往，最近她分享與媽媽出門的私服穿搭，只見她換上毛茸茸的CELINE燕麥奶色毛衣搭配白色長裙，底下換穿adidas米金色LOGO白色球鞋搭配奶油黃毛帽，看起來休閒又溫柔，像個小女孩一樣可愛。

＃孔曉振 New Balance 993球鞋

「行走衣架」孔曉振的穿搭總是吸引關注，雖然最近戲劇作品較少，但動態依舊牽動粉絲的心，之前她結婚的時候，就穿上New Balance 993灰色球鞋，超破格的與婚紗混搭，完美詮釋最有個性的新娘，美製球鞋單品透過不同材質拼接出層次感的復古風格，相當具有獨特性。