營養師提供「一張圖」教你看出胖或瘦，站立3分鐘後測量最準確

記者曾怡嘉／台北報導

現代人對於減重越來越有概念，胖瘦除了看體重以外，體脂肪更為重要，營養師高敏敏分享，有的人看起來很瘦，但體脂肪卻超標，一張表讓你依據年齡對照體脂肪，是否肥胖一目了然，更貼心傳授測量體脂的正確時機。

營養師高敏敏分享，體脂肪要維持多少才標準，男女數值其實並不一樣，所謂的體脂肪率就是全身脂肪重量佔人體的百分比，超過一定的數字就代表有肥胖相關風險。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

想要維持健康的體脂率，體重機選擇建議有量體脂的功能，你一定會覺得奇怪，測體脂的原理是什麼？其實體脂無法直接測量，市面上的體脂機是利用脂肪幾乎不導電的特性，透過透過微弱的電流測量身體電阻，再搭配性別、年齡、身高、體重 算出體脂率、肌肉量等數值。

▲測量體脂的時機很重要。（圖／Unsplash，以下同）

高敏敏說明，體脂測出來的數值會因身體水分波動有誤差，她則建議測量體脂可以在起床後、吃早餐之前，避免吃下的食物影響體脂計算，測量前也最好先上廁所，避免尿液等排泄物的含水量影響數值，測量前可先站立3~5分鐘，因為久坐或是久臥都會影響水分分布。

▲每天固定時間用固定機器測量最好。

她也建議測量時需要用固定機器量，因為不同機器容易產生誤差，每天固定時間跟狀態測量，避免人體生化電阻影響到測量數字，此外像是流汗、脫水、充血、荷爾蒙波動時，都會影響身體分析，所以建議洗澡後、喝酒後、女生月經週期時、運動過度時別測量。

▲均衡飲食搭配適度運動，讓你擁有健康體脂率。

想要讓體脂維持健康的數值，均衡飲食就很重要，建議多吃原型食物，少吃加工或油炸等食品，並維持良好運動習慣，相信體脂率的數值是會說話的。