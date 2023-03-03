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米蘭時裝周／(G)I-DLE小娟穿超帥看FERRAGAMO秀　BALLY展現蛇紋、皮草奢華之美

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記者王則絲／台北報導

FERRAGAMO創意總監Maximilian Davis日前於米蘭時裝周發表了他的第二個作品系列，女團(G)I-DLE隊長小娟穿著黑色皮革大衣造型來看秀，辣露一雙白皙美腿，搭配墨鏡帥氣滿分；BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor亦於本季迎來上任後的第二場大秀，秀上大量運用蛇紋皮革以及人造皮草元素，將時間凍結在20世紀的好萊塢。

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲(G)I-DLE隊長小娟與男團NCT成員Jeno，出席FERRAGAMO 2023秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO 2023秋冬系列時裝秀現場，除了(G)I-DLE隊長小娟氣勢噴發現身，男團NCT成員Jeno（李帝努）、女星Hunter Scharf⋯⋯也到場觀秀。FERRAGAMO 2023秋冬系列由27歲的年輕創意總監Maximilian Davis打造，繼上一季大刀闊斧的改革後，本季是他的第二個作品，延續他所創造的「FERRAGAMO紅」，將之大量運用於西裝、針織衫⋯⋯甚至變化為金屬色澤的亮面質料。

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲「FERRAGAMO紅」於本季的大量運用。（圖／品牌提供）

本季Maximilian Davis聚焦於1950年代好萊塢明星的衣櫃，像是蘇菲亞羅蘭和瑪麗蓮夢露等知名女星，Maximilian Davis表示：「她們的優雅美麗令人著迷，我以她們的著裝風格為靈感，同時著眼於當代時尚美學的煥新詮釋。」因此這回帶來多套份量感皮草大衣Look，這正是夢露的經典穿著；並且透過未來感的線條重塑經典，用拉鍊暗藏撞色美學；50年代的繭形輪廓，則體現於飛行員夾克、襯衫上頭。

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲FERRAGAMO 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

不巧的是，BALLY在2023 秋冬系列也自20世紀好萊塢挖掘靈感。BALLY 2023 秋冬系列以「時間永恆 （Persistence of Time）」為主題，於米蘭的阿特拉尼之家（Casa degli Atellani）開啟，此宅邸見證了擁有者李奧納多達文西（Leonardo da Vinci）繪製的著名畫作《最後的晚餐》的誕生，也是備受尊敬的建築師皮耶羅門盧皮（Piero Portaluppi）所重建的作品。

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲BALLY 2023秋冬運用大量的「蛇紋」皮革元素。（圖／品牌提供）

創意總監Rhuigi Villaseñor在2023 秋冬採用諸多動物華麗元素，包括「蛇紋」便是2000年初好萊塢常見的花紋，他將之無差別廣泛運用在男女裝，如鮮紅的皮革大衣、迷你裙、夾克、皮靴和配件上；標誌性的外套包括Oversized人造皮草大衣， 飾以BALLY百年珍藏檔案館中菱形絎縫圖案的羽絨服，為該系列締造吸睛亮點。大秀最後Rhuigi Villaseñor謝幕時，也穿上了蛇紋夾克親自演繹。

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲ferragamo 、bally 2023秋冬。（圖／品牌提供。）

▲BALLY 2023秋冬亦透過許多人造皮草造型來彰顯好萊塢風格。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭時裝周, FERRAGAMO, BALLY

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