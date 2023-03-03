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跟著007開喝！「詹姆士龐德60周年限量威士忌」來了　6款包裝太迷人

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▲威士忌。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫推出「詹姆士龐德60周年限量版威士忌」，有6款不同主題包裝。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

1962年007詹姆士龐德（James Bond）首次躍上大銀幕，60年後已成為全球最知名的情報員，並成為全球影史上最家喻戶曉的系列作品之一。知名酒廠麥卡倫與其聯名，在2022年底於全球公開「詹姆士龐德60周年限量版威士忌」，近期正式抵台，6款不同主題包裝的外觀設計，一字排開呈現出佳釀與電影的強大氣場，沉浸是最好的體驗，讓你用味覺品味60年來龐德的冒險傳奇。

龐德系列電影共累計25部，前後由6位演員相繼領銜主演，各自展現不同面向的魅力，角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，也始終捍衛其核心價值。在系列電影中常出現的麥卡倫單一麥芽威士忌自是不能缺席，推出的60周年限量版威士忌，讓藏家也能像《007：空降危機》中的丹尼爾克雷格一樣，回到內心起始之初，用威士忌體會走來的那一路。

▲詹姆士龐德007。（圖／翻攝007臉書官網）

▲詹姆士龐德007。（圖／翻攝007臉書官網）

▲《007》系列電影中，詹姆士龐德常有與酒相關的畫面。（圖／翻攝007官方臉書）

詹姆士龐德60周年限量版威士忌由麥卡倫釀酒師Kirsteen Campbell操刀，以天然金黃色澤及43.7%酒精濃度，彰顯出007情報員血脈中渾然天成百折不撓的性格、軒昂氣宇中流淌的執著堅毅，具有檸檬和萊姆，伴隨細緻雪酪帶出的甜香香草及椰子氣息，還有一絲無花果乾及葡萄乾香氣，並帶有碎橙皮及雪酪氣泡口感，可嚐到檸檬、柔順的木質辛香及生薑辛香味，後味則有濃郁黑巧克力、無花果及蜂蜜蘋果派風味。

該系列6款精裝限量版威士忌，包裝則以探索不同年代的龐德系列電影場景，分別呈現在瓶裝設計上，包括從《霹靂彈》的穿戴式噴射器背包，《007：海底城》的海底實驗室，到《007：明日帝國》的隱形船，以及《007：空降危機》中的童年宅邸「空降莊園」等，增添藝術價值及蒐藏意義。

▲威士忌。（圖／品牌提供）

▲詹姆士龐德60周年限量版威士忌由以天然金黃色澤及43.7%酒精濃度，展現007情報員的個性。

格蘭利威威士忌於3／3至3／28期間，於麗晶精品打造首座快閃精品店，在精品店的品鑑區販售品牌全系列酒款，也包括奢創高年份系列、獨獻台灣系列以及珍稀限量單桶威士忌酒款，並提供全新12年首席三桶品酩體驗服務；為強化體驗感受，還設有「風味探索區」，讓消費者透過以感官領會格蘭利威創立的斯佩賽標竿花果香氣。

▲威士忌。（圖／品牌提供）

▲威士忌。（圖／品牌提供）

▲格蘭利威威士忌於3月3日至3月28日，在麗晶精品開設快閃精品店。

格蘭多納近期也推出桶裝強度原酒Batch11單一麥芽蘇格蘭威士忌，其釀造方式是以Pedro Ximénez 與Oloroso雪莉桶慢慢陳釀，品牌首席調酒師Dr Rachel Barrie表示，第11批次的格蘭多納桶裝強度原酒，以安達盧西亞所製造的高級Pedro Ximénez 與Oloroso雪莉桶陳釀，展現出格蘭多納知名的西班牙橡木桶釀酒風格，建議在原酒液裡加入一至兩滴水，就能散發出豐富風味，包括略帶辛口的濃醇黑莓酒及香甜太妃糖芳香，餘韻悠長的苦橙皮與肉豆蔻氣息，加上焦糖與馬拉斯奇諾櫻桃的風味。

▲威士忌。（圖／品牌提供）

▲格蘭多納近期推出桶裝強度原酒Batch11單一麥芽蘇格蘭威士忌。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

麥卡倫, 007, 詹姆士龐德, James Bond, 威士忌

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