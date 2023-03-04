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蔡依林當米蘭遊客戴VALENTINO漁夫帽超高調！　許光漢街頭帥照曝光

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記者鮑璿安／台北報導

蔡依林（Jolin）日前受邀於米蘭參與寶格麗（Bvlgari）秋冬皮包配件發表會，工作結束後切換回遊客身分，PO出身穿VALENTINO毛衣現身街頭的畫面，清新又可愛引發粉絲熱議。時裝周期間，許光漢也出沒於米蘭街頭，以FENDI 春夏行頭放送帥氣身影。

▲蔡依林、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林以VALENTINO 2023 早春系列中的針織毛衣休閒裝扮現身米蘭 。（圖／品牌提供）

蔡依林行程結束後則改以休閒裝扮，VALENTINO 2023 早春系列中的針織毛衣，搭配上羽毛邊飾牛仔套裝，增添靈動效果，也沒忘記戴上低調又搶眼的Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽，肩背 Serpenti Forever Bay 小牛皮肩背包，整體造型完整又有魅力，穿梭於米蘭街頭格外顯眼。

▲蔡依林、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢擔任FENDI形象大使，帥照行頭包含重點包款FENDI Baguette Soft Trunk、漸層襯衫 。（圖／品牌提供）

許光漢此行則是為了出席FENDI秋冬23女裝大秀，擔任起盡責的形象大使，有別於看秀造型，換上春夏23新款漸層襯衫搭配同花紋大衣，直接把街道當成伸展台，手持本季的重點包款FENDI Baguette Soft Trunk，出遊或是擺拍都很適合，超吸引視線。

關鍵字：

蔡依林, 許光漢, FENDI, Valentino

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