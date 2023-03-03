JIMIN深V黑裝配5個鑽石手環帥炸　飾品控樂接Tiffany代言

▲JIMIN成為Tiffany & Co.最新全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS防彈少年團人氣銳不可擋，演藝事業風光外，國際代言也一個接一個，團員中以歌手、舞者與詞曲作家的身分在歌壇發光發熱的JIMIN（朴智旻），今年初才接下DIOR全球大使頭銜，今美國珠寶品牌Tiffany & Co.宣布他成為最新全球品牌代言人，與同樣聲勢正旺的女團BLACKPINK成員ROSÉ並列門面擔當。

▲JIMIN時尚品味備受肯定，身兼DIOR全球大使。（圖／DIOR提供）



JIMIN平日就是飾品控，不管在舞台上或私服裝扮，總是個性首飾不離身，尤其鍾愛各種造型的耳環，他成為Tiffany代言人後，肯定會發揮他潮流穿搭功力，將Tiffany珠寶戴出新意，他表示：「很榮幸能與Tiffany合作，體現一個對設計、創新和藝術充滿熱情的品牌價值。」

在Tiffany首波釋出的宣傳照中，JIMIN一身深V黑裝，疊搭5款不同材質、鑲嵌鑽石數量各異的Tiffany Lock手環，簡潔俐落又時髦的風格著實吸睛；近期他將推出個人首張專輯《FACE》，加上Tiffany代言到手，可謂喜上加喜。