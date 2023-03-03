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好美！「夢幻春色」彩妝盤點，畫上晉升女神等級

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▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

春天不妨畫上柔和的粉彩色妝容吧！（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解禁，大家已經迫不及待畫上最新春色彩妝，盤點輕盈甜美的夢幻色單品，春天就妝點一些彩色，讓自己亮麗一下吧！

▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

▲KISSME 勾勒美瞳柔滑眼線膠筆 限定色（51粉紅摩卡)，389元。

以柔焦美瞳配方，與瞳色完美融合的霧棕色調，幫助自然放大雙眼，持久防水不暈色。

▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏，#G03墨綠，540元。

以浪漫春季為靈感，品牌推出2023限定新色墨綠，精緻細膩的春季色彩，相較強烈濃郁的黑色睫毛膏更為內斂知性，讓你一筆刷出根根分明自然有神。

▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

▲ADDICTION 水透癮潤色氣墊CC霜，SPF45/PA+++，#002，1,200元。

蘊含藍色珠光能有效均勻膚色，主打補妝隨時拍，完美底妝不失焦的校色氣墊，內含美容液90%和10種植物萃取成分．上妝同時也是保養。

▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 金緻漸層絢光腮紅，#玫瑰甜粉，2,100元。

細緻珠光粉質，一掃飽滿顯色，秒造立體深邃五官，一盤融合絕美漸層三色，兼具單擦或混刷功能，創造高層次精緻紅暈光澤，展現天使光圈般的澎潤雙頰。

▲▼春色彩妝。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 四色眼影，#68愉悅，2,490元。

輕盈的柔霧玫瑰粉、絲緞粉紫與珠光檸檬黃和諧交織，霧面玫瑰紫創造跳色驚喜，打造柔和的雙眸。

關鍵字：

春色, 彩妝, 彩色

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