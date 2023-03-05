8個熱銷「洗髮精品牌」養出健康頭皮、光澤秀髮　女生寵愛自己必買

文／女子學

細數整年度的節日，有哪些是與「女人」相關的呢？是4月的婦幼節，還是5月的母親節？若要說個較具代表性的，大概就是「38女王節」吧！在倡議性別平等之餘，生活上也不時出現「寵愛」、「呵護」、「勇敢」等等字眼，形容女人的柔與韌。

而在這些提倡背後，不外乎正是要我們懂得愛自己，用對的東西照顧自己，展現女性特質，活出精彩！當然，身體健康很重要、外在保養更是不能少。因應女王節到來，特別將重點擺在「女人的第二張臉」－頭髮，推薦MIT與國際熱銷品牌，讓大家可以根據髮質與需求，選對適合的髮品，打造自信動人的態度！

MIT 品牌



Dr’s Formula 台塑生醫

由知名造型師吳依霖老師擔任產品總監，讓最了解頭髮的人，告訴妳保養頭髮的大小事。品牌以「髮根強化專家」自居，依照東方女性常見需求，推出各項洗髮精，皆添加髮根活化因子，告別女孩們最害怕的扁塌、沒造型。

▲Dr’s Formula 台塑生醫。（圖／台塑生醫官網）

森歐黎漾

近期在網紅界與電視節目上有著高曝光度的「森歐黎漾」，深受許多小資族的喜愛！無論是屬於哪一種髮質：毛躁、乾硬、皮屑、乾癢、斷髮、染燙受損，都能在這找到適合的髮品緩解；選用天然植萃精油，中性溫柔不刺激，能深入髮絲使其得到修護。

▲森歐黎漾深得小資族喜愛。（圖／森歐黎漾粉絲專頁）

黑淬絲

成分優良、堅持植萃的黑淬絲，強調「從根源改變」的重要性，主要產品一是鎖水護色的「咖啡因控油護色賦活洗髮精」，提供護色保濕、柔順強韌的效果、二是清爽蓬鬆的「漢方豐盈強健賦活洗髮精」，協助強健髮根、豐盈強韌。另外，黑淬絲還有獨家的SPA氣墊木梳，建議洗頭前可先將頭髮梳順、並讓頭皮紓壓，加強清潔時的保護和舒暢感，讓洗髮變成是一場舒適的饗宴。

▲黑淬絲。（圖／黑淬絲官網）



雅聞倍優

藝人蕭敬騰代言的台灣品牌雅聞倍優，已有將近40年的歷史，洗髮用品秉持著天然、植萃，且不添加矽靈和額外的化學成分，如「麗質抗屑洗髮精」、「玫瑰全效洗髮精」，皆深受消費者的喜愛。除此之外，雅聞的洗卸用品溫和不傷皮膚，更是品牌的主要熱銷商品喔！

▲雅聞倍優的洗髮精深受消費者的喜愛。（圖／IG@arwin_biochem）



國際品牌

資生堂專業美髮

日本百年企業資生堂（SHISEIDO），2022年誕生新品牌「資生堂專業美髮沙龍」，結合店面、美髮用品、設計師進駐，營造一系列關於頭髮的流行趨勢。商品走的是高單價，訴求「解決所有頭皮問題」為原則，致力於維持髮肌的健康與平衡。熱門商品「優源舒活洗髮露」強調內在保濕、止癢抗屑，煩惱就應從最根本的地方解決。

▲資生堂專業美髮沙龍系列。（圖／IG@shiseidoprotw）



歐舒丹

歐舒丹（L’OCCITANE）創立於1976年，來自溫暖和煦的南法普羅旺斯，主攻天然植萃、樂於與大眾分享大自然的美好。草本修護系列洗髮精揉合5種植物精華油，能進行深度修護、告別毛躁，改善分岔與斷裂的窘境；值得一提的是，綠色瓶身代表品牌對環保的盡心，屬於100%可回收再生塑料再製！

▲歐舒丹草本修護系列洗髮精。（圖／IG@loccitanetw）



AVEDA

眾所皆知的國際大品牌肯夢（AVEDA），在髮品界一直有著崇高的地位，每款洗髮精都有獨特的香氣，每回沐浴完彷彿置身於優雅的森林，剛進行一場舒暢快活的森林浴；提供頭皮、頭髮等相關保養品，成分源於天然植物、花朵及Vegan無動物成分的100%植萃，並以風力與太陽能生產包裝，落實淨零永續的願景。

▲AVEDA的每款洗髮精都有獨特的香氣。（圖／IG@avedataiwan）



Hair Recipe

源自天然食材結合養髮的概念，日本品牌Hair Recipe萃取有「超級食物」之稱的當季食材加以研發，推出三款因應不同髮質的洗髮精：有強韌防斷的蘋果生薑、清爽蓬鬆的無花果與奇異果、水潤亮澤的石榴與蜂蜜，追求髮絲健康平衡、綻放自信的柔順光澤。

▲Hair Recipe以天然食材推出的洗髮精。（圖／IG@hairrecipe_tw）



看到這邊，大家決定好要買哪幾款洗髮精，來呵護我們美麗的秀髮呢？其實道理很簡單，依照個人髮質選對商品，給予頭皮最好的養分，就能擁有健康、蓬鬆的頭髮，也預祝大家在38女王節當天，可以自信滿滿地度過知足幸福的一天！

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