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你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

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文／C編　圖／pexels

每個人都有自己的脾氣，有些人對事不對人，遇到不符合自己理想的狀況時，會適時地做出反應，但有些人會選擇龜縮，避免衝突，而你究竟是個脾氣好還是不好的人呢？以下這個心理測驗可以更透徹地知道你是怎麼樣的人。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

Q：選擇一把傘，測測看你的脾氣有多大？

A.有一個大洞的傘

B.有幾個小洞的傘

C.傘柄彎曲的傘

D.傘柄很短的傘

A.有一個大洞的傘：你的壞脾氣指數為10%

你是一個脾氣極好的人，個性溫和的你很少與人發生衝突，也不會亂發脾氣，不喜歡因為爭執把氣氛搞僵，如果真的有矛盾，也往往都是先低頭的那個人，雖然好相處，但個性稍微懦弱，遇到不懂得體諒的人，很容易被爬到頭頂上。

B.有幾個小洞的傘：你的壞脾氣指數為50%

選擇有幾個小洞的傘，表示你不會把自己淋透，頂多小濕，代表你是比較有小脾氣與小任性的人，相當有自己的原則，在遇到衝突狀況的時候，你算是很能夠知道應對進退的人，既不會讓自己不舒服、也不會讓對方下不了台，擅長與別人冷戰，算是蠻有殺傷力。

C.傘柄彎曲的傘：你的壞脾氣指數為80%

選擇這把傘的你其實不是個性不好，而是骨子裡有一份專屬的倔強，你對於情緒、氛圍相當敏感，同時很玻璃心，常常會像是小孩子一樣發脾氣，但是你不會輕易告訴別人，對方若是又沒辦法Get到你不爽的點，會更火大，而且容易因為面子問題，無法輕易低頭。

D.傘柄很短的傘：你的壞脾氣指數為30%

你算是一坦白直率的人，一旦別人觸碰到你的底線就會點燃怒火，隨時都會爆發，心直口快的狀況下會說出很多傷人的話，但常常都是發火完睡一覺就會忘記的類型，敢愛敢恨的個性讓身邊的朋友都是真心相待才會在一起。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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