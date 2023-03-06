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《不便利的便利店》給受困於人生孤獨裡的你　看見藏在艱難生活中的溫暖

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文／女子學

「台灣最美的風景是人。」先且不論他人的想法為何，自己始終是這樣相信著，或許是在從小生長的鄉鎮裡，感受到人與人之間相處的溫度是那麼溫暖，也明白「種善因，得善果」的善循環，至此「人情味」便深入骨髓般習以為常。

翻閱《不便利的便利店》的過程裡，不禁讓人想起老家巷口已不復存在的柑仔店，書中人們的故事不時撩起留在腦海裡、在那曾有過的類似片段。

首爾青波洞一間不起眼的便利店，店內的商品種類比起鄰近的其他便利店少得可以，生意想當然不會太好，但這不便利的便利店的老闆廉女士，為了如家人般員工仍苦撐著。某次廉女士在搭火車途中，因遺失包包而意外地幫助了一名失去記憶的神祕街友「獨孤」，讓他成了大夜班店員，而收下這份善意的獨孤，也把這善念適時地給予了其他店員、來來去去的客人，使他們能在艱難生活中有所安慰，最後更接住了自己。

▲人生就是關係。（圖／免費圖庫unsplash，下同）

「人生就是關係，關係的根本就是溝通。我發現只要能跟身旁的人交心，幸福其實離我們不遠。」

對每個人來說，只注重自己感受是無可厚非的，但也就是如此很容易就陷入當局者迷的狀況，無論發生什麼事都只看得到自身的悲慘處境，認為再怎麼努力，身邊的人都無法理解自己的痛苦，累積下來的不滿就使你漸漸地與對方疏離。

《不便利的便利店》透過不同人的故事，娓娓道出他們所遇到的難解習題，並在與獨孤對談中，得到解題的關鍵「溝通」。溝通是現今我們最需要學會的技能，很多時候，不管是過於專注自身還是想體貼他人，都會因為沒有說出感受，而讓層疊的誤解成為推開彼此的最後稻草。當然，溝通不是萬靈藥，但那是使彼此能看見對方的第一步，之後會如何發展就端看能不能找到適合的相處之道了。

「巴布狄倫的外婆曾經告訴他，幸福不是在通往目標路途上的某樣東西，而是那條路本身就是幸福。你所遇見的每個人，都在苦苦掙扎著與什麼對抗，所以你必須親切待人。」

遇見一個陌生人，我們通常會用自己的認知先入為主地猜測對方是一個怎樣的人，《不便利的便利店》花了不少篇幅、用不同人的角度去描繪他們覺得獨孤是何模樣，再經過與他相處而推翻之前的揣測，並感受到他所帶來的暖意。

「用對待客人的方式對待家人」讀到此句時，感到的後座力不在話下。在人生旅途中會遇到無數的人，而其中最重要的就是家人了，但我們通常都把耐心給了他人，把不耐留給家人，或許我們都該多學學待客之道。

▲《不便利的便利店》一書。（圖／誠品線上）

生活中我們或多或少會碰到困難或過不去的時刻，不過就正如獨孤找到活著的意義那般，「我不該投江，而是應該越江。我不該從橋上跳下，而是該從橋上走過。」鼓起勇氣面對創傷，等自己走出囹圄，再盡所能地分享自己擁有的事物，對他人散發出當時接住自己的溫暖。

延伸閱讀：

以愛包裝的生命樣貌《摩登情愛》：致在人生難題之中，曾「當局者迷」的我們

問題的答案，早在開口問人前就已決定好了！從《解憂雜貨店》重新定義人生中 4 個永恆不變的真理

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 不便利的便利店, 閱讀

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