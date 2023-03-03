跟著Jennie、張員瑛畫出「純慾感」妝容！楚楚可憐輕鬆激起男性保護力

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、for_everyoung10 IG、品牌提供

口罩解禁，彩妝回歸，近年韓星非常流行「純慾感」妝容，在整體彩妝上沒有過多的顏色，乾淨清爽的肌底，淡淡紅潤的頰彩，眼影也不會過度強調或是拉長眼線，自然順著眼型描繪，運用帶有水潤感的唇彩製造出讓人想激吻的被保護感，哪個男人會不愛。

＃妝前：DIOR 超完美持久柔霧飾底乳，30ml、售價2150元

很多人都以為持妝度與定妝有關，但其實選擇好的控油飾底乳也是關鍵因素，DIOR 3月全新推出的超完美持久柔霧飾底乳，別以為霧感妝效質地就很乾，超水潤的乳液狀讓肌膚迅速補充水分，乾掉之後竟然會幻化為絲絨感膚況，零油光效果當然幫助後續底妝更持久。

＃底妝：肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，15g、售價3300元

向來最會為肌膚補光的肌膚之鑰，再度推出全新款氣墊粉霜，被暱稱為「玫瑰藍寶盒」的水潤光采氣墊粉霜，裡面添加「玫瑰皇后」保加利亞大馬士革玫瑰精萃，保濕潤澤再度升級，但卻不會完全沒有遮瑕度，一盒就可以搞定全臉瑕疵的效果，輕鬆打造高級奶油肌。

＃定妝：MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，售價1800元

2019年就上市的柔霧空氣粉餅，上市期間總共狂銷19萬顆，2023重磅升級，採用三效柔焦複合粉體，等於是三種不同形狀的粉質混合，面對凹凸不平的肌膚也能擁有訂製般的妝效，輕鬆打造持久、遮瑕的乾淨底妝，雙面粉撲乳膠材質可以創造高遮瑕妝感、鵝絨毛面則適合定妝、補妝使用。

＃眼妝：香緹卡 繁花似錦眼彩盤，2g、售價2900元

溫柔技能點滿的香緹卡這次春季推出眼彩盤，配色超級優雅又柔和，清新大地色系搭配粉紅色調，讓眼妝也能散發清新婉約的氛圍，而且非常適合亞洲女孩，單色大面積刷色或是混搭塗抹都可以展現出絕美眼神，簡單好上手，跟任何顏色都百搭。

＃頰彩：香緹卡 繁花似錦頰彩盤，4.3g、售價2800元

每一年香緹卡的慈善彩妝系列，總讓粉絲引頸期盼，2023年春季首度與羅馬尼亞的阿巴蒂斯文化莊園協會合作，推出全新的25周年春季彩妝，滿滿的鮮花包裝設計之外，同時也喚醒女孩對於植物保育的意識，這次新款兩色頰彩盤更是超厲害，看似粉狀的質地，仔細品味可以發現濕潤度有如霜狀，可以更輕鬆、自然的暈染出紅潤美肌，完全不用擔心卡色卡粉。

＃唇彩：I’M MEME 我愛唇欲水光唇釉，4g、售價390元

不再受到口罩束縛，水潤光唇彩回歸！I’M MEME全新唇釉專為亞洲女孩肌膚設計的調色，一抹直接驅黑淨白，打造宛如玻璃糖紙般的澎潤彈嫩雙唇，嬌豔欲滴的飽滿度真是妝容最誘惑的一筆，薄擦、厚塗都能轉換不同效果，純慾滿分。