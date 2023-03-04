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6間新開幕特色餐廳　甜點控必吃「小黃花」生乳捲、新竹自助火鍋店+1

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圖、文／MENU美食誌

2023二月份新開幕特色餐廳特輯，從主餐到甜點，大魚大肉到清爽蔬食，快跟著小編一起刺激味蕾！

粥大福-板橋國光店
新北市板橋區

店內主打每天採用雞肉、雞骨加上洋蔥、紅蘿蔔等熬製而成的福氣雞湯下去燉粥，配料與醬料也是一大特色，粥品選擇更是多達二十來種，用料實在美味。

▲粥大福。（圖／美食客Nico古璇提供）

嘎哩奔 RUN CURRY RUN
台北市信義區

復古綠色風格呈現，店內提供熟成牛肉咖哩、香煎雞排台式咖哩、雙腸台式咖哩及紅酒醬汁漢堡排，另外也有飲料跟副餐可搭配，推薦濃醇奶蓋及熟成牛肉咖哩。

▲嘎哩奔 RUN CURRY RUN。（圖／美食客象山女子提供）

MOOK木可餐行
台中市西屯區

以60年屋齡老宅改建而成，裝潢呈現出民國初年的老上海法租界樣貌，餐點分成主餐、點心、甜點、飲品，食材用料豐富，餐食表現可圈可點。

▲MOOK木可餐行。（圖／美食客豆²｜台中美食提供）

小黃花LITTLE YELFLOWER
台中市北屯區

店名取自公園裡黃花風鈴木盛開的美景，走韓系簡約質感風格，門口的黃色椅子是必拍打卡點。店內位置不多，要先訂位，特別推薦生乳捲，清爽不甜膩！

▲小黃花LITTLE YELFLOWER。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

PRESERVE
台北市士林區

Miacucina餐飲集團新品牌，主打以自然的烹調方式，將食物原味融入創意性料理，店內還可以購買Miopane的爆餡貝果、肉桂捲、流淚吐司等限量麵包。

▲PRESERVE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

螞蟻食鍋ANT.HOT.POT
新竹市北區

店內環境乾淨明亮，火鍋食材皆為自助式，自助吧提供蔬菜、火鍋料、白飯、咖哩、飲品及霜淇淋，餐點新鮮且種類繁多。

▲螞蟻食鍋ANT.HOT.POT。（圖／美食客明智的選擇提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 新開幕餐廳, 台北, 新北, 新竹, 台中, 美食

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