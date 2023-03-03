買不到雞蛋？營養師曝「蛋類營養價值」，鴨蛋、鵪鶉蛋也不差

▲買不到雞蛋，也可以用別的蛋來取代。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近鬧蛋荒，一想到補充蛋白質，大家都會聯想到蛋，營養師余朱青就在臉書分享，蛋的營養成分很高，有人體必需的胺基酸，是優良的蛋白質來源，除了雞蛋以外，像是鴨蛋、鵝蛋、烤鳥蛋的營養都不輸。

營養師余朱青舉例，一顆雞蛋就含有7公克的蛋白質，還含有豐富的維生素A、D、E，B12、以及葉酸，鈣、鐵、鋅、磷等礦物質等等。

而鴨蛋的外型比雞蛋大一點，每100公克的脂肪含量是14.4公克，每100公克雞蛋的脂肪含量是9.2公克，所以鴨蛋的脂肪含量比雞蛋略高一些。每100公克雞蛋維生素A有560I.U.，而鴨蛋每100公克的維生素A有978I.U.，以維生素A來說，鴨蛋可是比雞蛋多一些。

余朱青補充，就其他營養成分來說，雞蛋與其他蛋差異並不大，像是鵝蛋外型大於雞蛋和鴨蛋，每100克鵝蛋大約有10克蛋白質、15克脂肪，以比例來看，鵝蛋的脂肪含量相對比較高。

在夜市常看到的賣烤鳥蛋 ，大多是用鵪鶉蛋，別看鵪鶉蛋一顆小小的，它的營養成分可不差，以都是100公克來說，其中的營養成份可是跟雞蛋差不多，甚至鵪鶉蛋的維生素B2的含量還略比雞蛋高一點點。

很多長輩早餐吃稀飯喜歡配的鹹蛋，大多是用鴨蛋製造，但因為製造過程的關係，鹹鴨蛋的鈉含量可是很高，一顆鹹鴨蛋鈉含量就有991mg，成人一天鈉含量不要超過2400mg，另外皮蛋屬於加工食品，鈉含量也較高，所以吃加工蛋的當天，更要留意其他鹽分的攝取。

最後營養師也提醒，各種蛋的營養成份略有些不同，不過都是優質蛋白利於人體吸收，必須注意的是烹調及製造方式，因為會造成熱量有很大的差別。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）