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林柏宏釋放壓力穿超輕跑鞋「每天走一小時」　曝這地點最容易巧遇

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記者鮑璿安／台北報導

林柏宏、盧彥勳、雷理莎今（3日）出席adidas Ultraboost Light上市記者會，其中林柏宏演出的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》成為今年（2023年）最快破億的台片，讓他藏不住喜悅感謝觀眾支持，而他也說，其實自己很容易有情緒壓力，找到最好的放鬆方式就是跑步。

▲▼愛迪達ultraboost light 上市記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏穿著全新Ultraboost DNA系列，喜歡跑步輕盈的感受。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏穿著全新Ultraboost DNA系列，他一直是Ultraboost粉絲，認為跑步起來非常輕盈，尤其喜歡運動機能的鞋款搭配休閒穿搭，他習慣以跑步來釋放壓力，如果很累的話，也至少會散步一個小時，「我小學就開始跑步，很開心這個習慣持續到現在，大家也會看到我在台北市區走路。」讓人好奇最容易在何處偶遇他？他起初開玩笑說要保密，而後透露自己很常去象山散步。

▲▼愛迪達ultraboost light 上市記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏透露自己常在象山散步。（圖／記者黃克翔攝）

而他與許光漢主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》票房破2.4億，林柏宏最近甚至聽到朋友的小孩也在講「不敢相信」，幾乎成為國民口頭禪，他也很高興電影中的台詞已經打入各個年齡層。

盧彥勳、雷理莎穿著的Ultraboost Light，承襲Ultraboost系列的經典BOOST科技再升級，新一代Light BOOST顆粒材質相比上一代減去30%，回彈力增生4%，成為史上最輕量的BOOST。

▲▼愛迪達ultraboost light 上市記者會-盧彥勳，林柏宏，雷理莎。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）盧彥勳、林柏宏、雷理莎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost Light 。（圖／品牌提供）

UA也帶來首雙零橡膠訓練鞋「FLOW DYNAMIC」，捨棄傳統橡膠外底，採用全掌 UA FLOW 中底科技、輕量透氣的針織鞋面，給予極度輕盈腳感，多元訓練都能夠一雙搞定。

▲▼UA 。（圖／品牌提供）

▲男 FLOW DYNAMIC 訓練鞋 。（圖／品牌提供）

亞瑟士（Asics）全新跑鞋GEL-NIMBUS 25，最大看點就是全面升級內置式PureGEL亞瑟膠與單層加厚FF BLAST+科技中底，加上可延伸的針織鞋舌與鞋領口設計，讓鞋款更加輕盈、更柔軟。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲全新GEL-NIMBUS 25 跑鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林柏宏, 雷理莎, 盧彥勳, adidas, Ultraboost Light

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