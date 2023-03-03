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巴黎時裝周／阿Sa帥氣牛仔裝看Chloé秀　Acne Studios「樹葉洋裝」必火

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▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 2023年秋冬系列大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周高潮不斷，女星蔡卓妍（阿Sa）換上牛仔裝助陣Chloé2023年秋冬系列大秀，秀上散發文藝復興調性的服裝剪裁、創新的結構帶來女性力量。Acne Studios則將秀場佈置成暗黑森林，甚至有造型奇特的樹葉裝，讓人驚艷不已。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲細節亮點，彩色刺繡工藝、Penelope包迷你尺寸。（圖／品牌提供）

超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）為Chloé 2023年秋冬系列閉秀成為驚喜，本季創意總監Gabriela Hearst主張頌揚女性的故事，靈感源自於17世紀的巴洛克畫家阿特蜜希雅真蒂萊希 （Artemisia Gentileschi）從中帶出氣候問題，繼上一季核融合概念後，本季創新的人造皮草、經典包款解構技術，落實永續環保願景。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst創作下的連衣裙、大衣品項仍是百看不膩 。（圖／品牌提供）

Gabriela Hearst創作下的連衣裙擁有千姿百態，黑白皮革拼接、心形腰線設計和高領口則讓一切洋溢了浪漫氛圍。以回收尼龍所製作的一件羽絨斗篷大衣，搭配褶飾點綴縫線位置。文藝復興時期的建築也給了Gabriela啟發，漸變大小的黑色菱形緞料以手工貼花的工藝呈現在羊毛面料，重點採用低環境衝擊羊毛薄紗，製成迷人的斗篷和長裙等造型，兼具保暖以及環保。本季也帶來全新迷你尺寸的Penelope，配以鏈帶超實用。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios 2023 秋冬女裝秀圍繞黑暗森林開始奇妙幻想 。（圖／品牌提供）

Acne Studios 2023 秋冬女裝秀，將秀場裝飾成充滿毒藤蔓和樹根的魔幻森林，模特兒踩著黑色砂礫走來，宛如一場災難性的童話故事，不難想像，本季服飾主軸圍繞森林元素，首套造型是蕾絲和鉤針葉子拼接而成的洋裝，搭配仿舊綁帶鞋款，花卉、植物和樹皮的紋理不斷出現，染色丹寧布料和彩繪皮革則以巧妙的細節處理。配件也呼應這一主題，鉤針編織花朵裝飾涼鞋、多口袋單肩包以及彩繪皮革Plat 單肩包都相當具有破壞性。

 ►米蘭時裝周／(G)I-DLE小娟穿超帥看FERRAGAMO秀　BALLY展現蛇紋、皮草奢華之美

關鍵字：

阿Sa, Chloé, 巴黎時裝周

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