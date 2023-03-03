范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

▲范冰冰（右）與傑瑞德雷托同框看秀，兩人的造型與妝容都吸睛。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰2018年爆發逃稅爭議，被貶成「劣跡藝人」，演藝事業一夕崩塌，她不得不向外發展，近日在巴黎時裝周期間出席不少活動，繼日前參加孫芸芸主持的聯名首飾晚宴，昨又參加以超現實設計著稱的Schiaparelli大秀，她一襲U領合身褲裝盡顯窈窕身材，大方讓美胸半露，證明沉寂多時的她，依然亮麗如昔。

▲范冰冰的貼身U領裝讓她小露事業線。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰現身Schiaparelli大秀，妝容維持她招牌的「發光肌」以及大紅唇，嫵媚極了，走到哪都被封為「合照殺手」，全場唯一能與她較量的名人是以大膽穿搭著稱的好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto），他的貓熊眼妝讓人難以忽視，兩人同框合影不分軒輊。

▲范冰冰轉過身秀美背。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

由創意總監Daniel Roseberry操刀設計的Schiaparelli，配件是一大亮點，身為座上賓的范冰冰將金色首飾戴好戴滿，包括眼睛圖案的長耳環、金鎖鍊、指套，黑色褲裝腰際也點綴眼睛圖案腰帶，袖口亦裝飾網狀金屬，顯得前衛摩登，她轉過身則大露白皙美背，讓網友一面倒讚美。

▲范冰冰以黑色褲裝搭配前衛的金色飾品，現身Schiaparelli大秀。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

