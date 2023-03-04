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皮膚科醫師教「提升美白效果」3大秘訣：喝對花茶也有用

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▲▼ 皮膚科醫師教讓你白得更快的3妙招。（圖／翻攝IG,pexels）

▲皮膚科醫師分享身體肌膚亮白保養的秘訣。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝IG@ahc.official、pexels

許多人都想擁有白皙透亮的好肌膚，一年四季不分季節很認真做美白保養，而比起臉部美白，想讓身體肌膚變白更難！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出，想要讓肌膚由內而外變得白皙，光靠喝檸檬水太不切實際，她就分享能肌膚白得更快的3招美白秘訣，別偷懶、堅持做就對了。

▲▼ 皮膚科醫師教讓你白得更快的3妙招。（圖／翻攝IG,pexels）

＃外用身體美白乳液

劉醫師表示，身體肌膚代謝比較慢，想要靠衣服遮蔽等肌膚變白，遮個幾個月都不一定看到效果。身體大面積的美白需要好好塗抹有美白成分的身體乳，選對產品並且堅持用、捨得用，才是最佳解。

她也分享挑選美白身體乳時，一定要仔細看成分表，選擇含有菸鹼醯胺、維生素C、維生素E等美白成分的產品。菸鹼醯胺也叫維生素B3，可以減少黑色素向表皮的傳遞，促進含黑色素角質層的代謝；維生素C則是抗氧化的好隊友，不僅可以減少黑色素形成，還能還原黑色素的中間產物；而維生素E與維生素C搭配起來，不僅能提高抗氧化的能力，還能讓維生素C更加穩定。

劉醫師也分享使用上的小秘訣，可以在洗完澡後，身體還微微濕潤的情況下塗上，保濕效果會更好。而針對身體局部的色素沈澱，像是通常膝蓋、手肘等處較會比其他處皮膚更黑，可以搭配去角質產品，幫助代謝老廢角質，再塗抹美白身體乳。

＃內調美白花茶

有些人皮膚不是真的黑，而是不健康的暗黃，劉醫師就推薦想要去黃氣的人，可以試試這款花茶。準備3朵玫瑰花蕾＋2顆刺梨＋2粒茯苓＋2粒撕開的紅棗，先將茯苓用80度左右的水沖開後，再加入其他材料即可。

▲▼ 皮膚科醫師教讓你白得更快的3妙招。（圖／翻攝IG,pexels）

＃做好防曬

劉醫師指出「防曬是一切美白的基礎」，若偷懶防曬，使用再多美白保養品都是白做工。日常一定要做好防曬，根據紫外線的情況選擇塗抹防曬乳或是撐傘、戴墨鏡子、戴帽子等硬防曬，若是紫外線更強時，建議兩者搭配。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 身體, 秘訣, 有效, 皮膚科醫師, 醫生

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