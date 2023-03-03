陳柏霖華麗搖滾風西裝Look帥炸！　首分享「此生做過最瘋狂的事」

記者王則絲／台北報導

陳柏霖今（3日）出席美國高級男裝設計師品牌john varvatos於微風廣場的開幕活動，身穿華麗搖滾風西裝造型，散發壞壞的迷人氛圍，基於john varvatos叛逆狂野的調性，活動中問及此生做過最瘋狂的事？陳柏霖表示：「最瘋狂的事就是進娛樂圈，演過這麼多角色，是很瘋狂的吧？」

▲陳柏霖分享此生做過最瘋狂的事。（圖／品牌提供）



陳柏霖選穿john varvatos本季的藍黑色西裝套裝，上頭不規則的破壞感線條印花，營造經典的美式搖滾風格，雖然陳柏霖以演員的身份為大家熟知，但他其實也是一名歌手，甚至做過電影配樂，他形容：「喜歡音樂到不想把它變成工作。」而是作為釋放內心能量的一種出口，因此對於與音樂有著強烈連結的john varvatos，雙方的調性不謀而合。

john varvatos蘊含狂野不羈的精神，而陳柏霖也認為自己是個內心狂野的人，訪問中問及此生做過最瘋狂的事是什麼？他先是賣關子，表示才不告訴大家，但答案還是脫口而出：「最瘋狂的事就是進娛樂圈，演過這麼多角色，是很瘋狂的吧？」他分享原因：「我說過的台詞，比我自己說過的話還多；做別人的時間，比做自己還多，這還不瘋狂嗎？」

▲陳柏霖示範john vavartos搖滾風格西裝造型。（圖／品牌提供）



美國高級男裝設計師品牌john varvatos於3/3正式進駐微風廣場，為繼韓國之後，第二個引進的亞洲市場，店內巨大水晶吊燈與紅色天鵝絨簾布，映襯品牌華麗美學。john varvatos奢華搖滾的叛逆風格，囊括紳士西裝、休閒服、皮件鞋履、香水、飾品，連「雷神」Chris Hamsworth和「星爵」Chris Pratt，都是品牌愛好者。

▲john varvatos正式進駐台灣，插旗微風廣場。（圖／品牌提供）

瑞典知名品牌Acne Studios 近日宣布終於要來台設立首店，Acne Studios 將與知名代理商藍鐘合作，預計在今年進入台灣市場，並插旗信義區百貨，成為全台首店。Acne Studios 在全球擁有 60 多家門店，這些年來積極拓展亞洲區域，年初才設立新加坡首店，採用通透玻璃建造，體現品牌的現代風格，時尚迷也可以期待一下台灣門市的誕生。

▲瑞典品牌Acne Studios即將登台 。（示意圖／翻攝自IG）