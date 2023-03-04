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潘瑋柏、羅志祥撞718名錶！　有志一同挑納達爾款　

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▲▼潘瑋柏 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏戴著718萬元的RICHARD MILLE腕錶上鋼琴課。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE因設計獨特、材質創新、工藝精湛且數量稀少，深受全球名流、明星追捧，演藝圈最有名的收藏家當屬男星潘瑋柏，日前他上久違的鋼琴課，手腕上戴的正是約718萬元的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，只是此為常態款沒限量，和羅志祥撞錶了！

▲▼潘瑋柏 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥與潘瑋柏撞同款RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

從潘瑋柏與羅志祥IG分享的生活照，可見愛錶成痴的兩人光是RICHARD MILLE單一品牌，已有上億元的收藏，但撞一模一樣的錶款倒是頭一回，兩人眼光一致都入手2021年為西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）設計的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼款式。

▲▼潘瑋柏 羅志祥 。（圖／翻攝IG）▲▼潘瑋柏 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，配備專利的蝶形自動盤，約718萬元。（圖／RICHARD MILLE提供）

RICHARD MILLE RM 035被暱稱為「小納達爾系列」，深受納達爾上場戴的RM 027陀飛輪錶啟發，創新之處在於配備專利的蝶形自動盤，錶主能親手調整自動盤結構，依照生活方式和運動狀態改變機芯上鍊速度。潘瑋柏與羅志祥撞了白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼款式，另有藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼的設計。

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關鍵字：

潘瑋柏, RICHARD MILLE, 羅志祥

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