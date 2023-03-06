UNIQLO時髦方領上衣成「缺貨潛力股」　首推「寵物背包」毛孩爸媽超心動！

記者王則絲／台北報導

隨著時序進入春夏，又是時間幫衣櫥增添一點新裝了！UNIQLO今年春夏以「The Art of Everyday Life」（日常生活的藝術）為靈感基調，強調用繽紛色彩點亮日常，男、女裝多品項都推出多色樣式，其中一項女裝方領短上衣，預測將成為缺貨潛力股；UNIQLO除提供二手衣改造寵物衣服務，近日更多了「寵物背包」新品，可愛的外型毛孩爸媽們怎能不心動！

▲UNIQLO春夏替男、女裝皆新增了多色選擇。（圖／品牌提供）



UNIQLO 2023春夏針對色彩、機能與設計加以進化，各項日常單品皆注入繽紛的馬卡龍色系，包括男裝襯衫、牛仔褲，亦提供粉色、夕陽橘、薰衣草紫色⋯⋯等較少見於男裝的色彩；女裝螺紋方領短版T恤更帶來許多亮麗的顏色，加上修身、拉長比例的時髦版型，預測將面臨缺貨危機！

▲螺紋方領短版T恤。（圖／品牌提供）



本季亞麻材質單品選用最高等級的法國亞麻，搭配先進的減皺技術，解決的亞麻質料易皺的困擾，同時保有輕盈透氣的特性，推出男裝亞麻襯衫、女裝亞麻混紡寬褲⋯⋯夏季必備的涼感AIRism系列也進化了，質感變得更柔軟舒適，不讓汗水及摩擦造成肌膚不適，並在連帽外套、西裝上加入抗UV功能，將會是機車上班族的福音。

▲抗UV西裝外套。（圖／品牌提供）



與此同時，UNIQLO的二手衣改造寵物服服務在推出後很受歡迎，這回再次與永續設計師周裕穎合作，推出全新商品「寵物背包」，小巧的水餃包型，適合日常遛狗散步使用，背在狗狗身上簡直太可愛！「寵物背包」3／3起接受線上訂購，也特別於3／18（六）全天可於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店現場購買。

▲寵物背包。（圖／品牌提供）

近日日系品牌GU則是與日本設計師品牌首度推出聯名系列「GU and beautiful people」，與日本同步上市，該系列打破性別界線的設計風格，所有款式均為男女適穿，反映出beautiful people一貫的品牌特性，此次聯名系列以「青春」為設計理念，除重新演繹beautiful people的經典單品，像是「騎士外套」和「風衣」，也帶來許多質感設計針織毛衣、寬褲、T恤、包款、襪子等單品。