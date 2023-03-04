放屁多又好臭？營養師曝「5種易產氣食物」　青花菜竟也上榜

▲營養師分享避開容易產氣的食物，能改善容易放屁和屁味重的問題。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

雖然放屁是人都會發生的正常生理現象，但有時候在公眾場合或重要聚會中突然「排氣」，還是會讓人感到很尷尬。營養師沈夏冰就表示，如果你是經常有放屁困擾，或不想在重要場合有「排氣」尷尬狀況，建議少吃以下容易產氣的5類食物。

＃乳糖不耐藥避免乳製品



乳糖不耐的人，一定不要在重要場合喝牛奶，並避免乳製品，否則不僅會產氣，還會不停地跑廁所，若是喝優酪乳和無乳糖牛奶則是可以的。

＃高蛋白、高脂肪食物



吃飯時暴飲暴食容易吞入更多氣體，除了要細嚼慢嚥，飲食中別吃太多的肉類和海鮮也能避免產氣。過量的蛋白質和脂肪，會在腸道當中產生氣味很重的氣體，所以規律進餐，別吃太油膩的食物很重要。

＃十字花科蔬菜

像是高麗菜、青花菜、韭菜、蔥蒜等十字花科蔬菜當中含有硫化物，可能也會在腸道中產生一些氣味比較重的氣體。

＃含有醣醇的食品



一些含糖醇的食品，像是主打無糖的甜點、蛋糕、餅乾等一次性吃太多，攝入30g～50g的糖醇，不僅會產氣、產酸，還可能會導致滲透性腹瀉。

＃豆類及豆製品



像是黃豆、黑豆、四季豆、荷蘭豆、碗豆等豆類，包含乾豆、鮮豆或豆芽和豆製品，含有較多的寡醣，一次吃得太多可能也會產氣。