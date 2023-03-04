減重必看！營養師傳授「5點」，教你吃對早餐瘦下來

▲吃早餐能夠幫助提升代謝率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近正在進行瘦身計畫，你每天都會吃早餐嗎？不少人以為不吃早餐會變瘦，營養師宋明樺分享，無論減重與否，吃早餐都非常重要，吃早餐這件事情，能讓你把代謝率拉高，它就像早上幫身體開機的鑰匙，一定要吃！

營養師宋明樺指出，若跳過早餐不吃，等到吃了午餐才讓代謝明顯提升，這樣拖累減重效率，換句話說，正在減重的你，早餐不只是一定要吃，而且要正確的吃。

那麼要怎麼吃早餐才正確呢？營養師也提供「5點」建議，包括 單純點 ，食物盡量以原形食物為主； 清淡點 ，避免加工產品； 少糖點 ，慎選飲品； 均衡點 ，飲食除了優質蛋白質、澱粉類食物外，搭配蔬果會更好； 好油點 ，不論是單吃或是烹煮，請多善用好油。

若是對挑選早餐仍沒有概念，她也分別列出各式食材，照著買再自由搭配，至少能變出上百種變化，讓你天天都吃不一樣。

#高纖蔬果

以當季當令為主，像是小黃瓜、小番茄、奇異果、蘋果、香蕉、芭樂、便利商店生菜沙拉都是好選擇。

#澱粉類

以粗食為主，像是地瓜、全麥土司/麵包、雜糧饅頭、燕麥片、原味玉米榖片、三角飯糰。

#蛋白質類

雞蛋、里肌肉片、鮪魚罐頭、低鹽起司片、原味優格...等。

#飲品類

黑咖啡、無糖拿鐵、無糖紅茶、低脂鮮奶、低糖豆漿、無糖鮮奶茶....等。

#油脂類

各式原味堅果、無糖芝麻粉、橄欖油、苦茶油、小麥胚芽粉都是好選擇。

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）