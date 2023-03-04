fb ig video ETtoday search mobile

范冰冰披浮誇羽毛裝變貴太太　梳高髮型也有戲

>

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿Giambattista Valli綴滿亮片與羽毛的高級訂製服。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎時裝周熱烈進行中，大陸女星范冰冰連日也馬不停蹄換造型看秀，昨她出席以高級訂製服著稱的義大利設計師品牌Giambattista Valli大秀，身穿品牌2022高級訂製服亮相，她內搭黑色小可愛，外罩綴滿亮片與捲曲藍綠色羽毛的長外套，超浮誇的造型也只有「范爺」能駕馭了。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰（右）與安娜溫圖同框欣賞Giambattista Valli大秀。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

日前范冰冰才穿著Giambattista Valli設計的甜美風格大蝴蝶結粉紅禮服，出席孫芸芸的聯名飾品發表會，昨再換上另一套亮片羽毛裝，展現截然不同的貴氣風範，她的髮型也很有戲，頭髮往上梳高的造型好似以奢華著稱的菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）的招牌髮型。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢辦大秀，除了次子未到，全家出席力挺。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

同天在巴黎登場的大秀還有「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同名品牌，除了20歲的次子羅密歐缺席，老公貝克漢帶著全家人—長子布魯克林、三子克魯茲、小女兒哈珀現身力挺，連與夫妻倆交惡的富二代媳婦妮可拉佩茲都到場支持，雙方關係看似破冰，讓「貝嫂」分享全家福時有感而發寫下「沒有你們我辦不到，我好愛你們」。

▲Victoria Beckham 2023秋冬系列新裝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

►范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

►范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人

關鍵字：

范冰冰, 貝嫂, 維多利亞貝克漢, Victoria Beckham

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

潘瑋柏、羅志祥撞718名錶！　有志一同挑納達爾款　

潘瑋柏、羅志祥撞718名錶！　有志一同挑納達爾款　

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

JIMIN深V黑裝配5個鑽石手環帥炸　飾品控樂接Tiffany代言

JIMIN深V黑裝配5個鑽石手環帥炸　飾品控樂接Tiffany代言

Garmin美型智能錶顛覆陳艾琳想像　最在意睡眠與壓力指數 G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大 范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭 你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數 放屁多又好臭？營養師曝「5種易產氣食物」　青花菜竟也上榜 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面