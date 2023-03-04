范冰冰披浮誇羽毛裝變貴太太　梳高髮型也有戲

▲范冰冰穿Giambattista Valli綴滿亮片與羽毛的高級訂製服。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎時裝周熱烈進行中，大陸女星范冰冰連日也馬不停蹄換造型看秀，昨她出席以高級訂製服著稱的義大利設計師品牌Giambattista Valli大秀，身穿品牌2022高級訂製服亮相，她內搭黑色小可愛，外罩綴滿亮片與捲曲藍綠色羽毛的長外套，超浮誇的造型也只有「范爺」能駕馭了。

▲范冰冰（右）與安娜溫圖同框欣賞Giambattista Valli大秀。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

日前范冰冰才穿著Giambattista Valli設計的甜美風格大蝴蝶結粉紅禮服，出席孫芸芸的聯名飾品發表會，昨再換上另一套亮片羽毛裝，展現截然不同的貴氣風範，她的髮型也很有戲，頭髮往上梳高的造型好似以奢華著稱的菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）的招牌髮型。

▲維多利亞貝克漢辦大秀，除了次子未到，全家出席力挺。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

同天在巴黎登場的大秀還有「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同名品牌，除了20歲的次子羅密歐缺席，老公貝克漢帶著全家人—長子布魯克林、三子克魯茲、小女兒哈珀現身力挺，連與夫妻倆交惡的富二代媳婦妮可拉佩茲都到場支持，雙方關係看似破冰，讓「貝嫂」分享全家福時有感而發寫下「沒有你們我辦不到，我好愛你們」。

▲Victoria Beckham 2023秋冬系列新裝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



