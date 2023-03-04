直播看秀／愛馬仕新爆款3／4晚上揭曉　同集團品牌「上下」鞋子會懸浮

▲愛馬仕的2023秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎時裝周正在進行，HERMES（愛馬仕）的2023秋冬女裝秀即將在台灣時間3月4日晚上9點半登場，無論想知道服裝概念、新包款的模樣，或是秀場有什麼驚喜，都一定要透過上方影片的直播，搶頭香看秀。

大秀預告為新系列透露蛛絲馬跡，愛馬仕用溫暖而迷離的影像，帶人走進其中，皮革外套有風衣的影子、高領衫微微閃著金蔥效果，同色系的外套與內搭上衣，線條流暢又優雅，還有皺褶、拼接等細節，待大秀上陣便能揭曉。

▲愛馬仕在預告中透露了一些新設計。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

由設計師蔣瓊耳與愛馬仕集團合作成立的品牌SHANG XIA上下，日前在2023秋冬巴黎時裝周發表新系列，由創意總監Yang Li操刀的作品，以飛鳥的自由姿態為概念，讓女性充滿力量、展翅高飛。

東方極簡主義貫穿其間，台灣藝術家吳季璁創作的山水鳥瞰圖成為外套靈感，構建出如山似水的風景畫，注入無窮意念。

▲SHANG XIA上下的2023秋冬系列，以「飛鳥三重奏」之第一篇章為題。（圖／品牌提供）

配件也相當精彩，浮雲高跟鞋只有鞋底沒有「鞋跟」，猶如懸浮在空中，每一步都輕盈夢幻，實穿的高筒運動鞋以泡泡厚底，流露出帥氣與俏皮，此外，全新的月亮手袋有著弦月般的弧形邊框，而皮革編織購物袋，則探索了更多材質的可能性，每一件作品都很吸睛。

▲SHANG XIA上下的浮雲高跟鞋彷彿懸浮在空中。



▲SHANG XIA上下的高筒休閒鞋的泡泡鞋底很有特色。