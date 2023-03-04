fb ig video ETtoday search mobile

直播看秀／愛馬仕新爆款3／4晚上揭曉　同集團品牌「上下」鞋子會懸浮

>
 

▲愛馬仕的2023秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎時裝周正在進行，HERMES（愛馬仕）的2023秋冬女裝秀即將在台灣時間3月4日晚上9點半登場，無論想知道服裝概念、新包款的模樣，或是秀場有什麼驚喜，都一定要透過上方影片的直播，搶頭香看秀。

大秀預告為新系列透露蛛絲馬跡，愛馬仕用溫暖而迷離的影像，帶人走進其中，皮革外套有風衣的影子、高領衫微微閃著金蔥效果，同色系的外套與內搭上衣，線條流暢又優雅，還有皺褶、拼接等細節，待大秀上陣便能揭曉。

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕在預告中透露了一些新設計。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

由設計師蔣瓊耳與愛馬仕集團合作成立的品牌SHANG XIA上下，日前在2023秋冬巴黎時裝周發表新系列，由創意總監Yang Li操刀的作品，以飛鳥的自由姿態為概念，讓女性充滿力量、展翅高飛。

東方極簡主義貫穿其間，台灣藝術家吳季璁創作的山水鳥瞰圖成為外套靈感，構建出如山似水的風景畫，注入無窮意念。

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲SHANG XIA上下的2023秋冬系列，以「飛鳥三重奏」之第一篇章為題。（圖／品牌提供）

配件也相當精彩，浮雲高跟鞋只有鞋底沒有「鞋跟」，猶如懸浮在空中，每一步都輕盈夢幻，實穿的高筒運動鞋以泡泡厚底，流露出帥氣與俏皮，此外，全新的月亮手袋有著弦月般的弧形邊框，而皮革編織購物袋，則探索了更多材質的可能性，每一件作品都很吸睛。

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）

▲SHANG XIA上下的浮雲高跟鞋彷彿懸浮在空中。

▲愛馬仕直播＋上下。（圖／品牌提供）
▲SHANG XIA上下的高筒休閒鞋的泡泡鞋底很有特色。

►巴黎時裝周／Jisoo變身一道紫光看DIOR秀　同框莎莉賽隆「被保護」

►巴黎時裝周／阿Sa帥氣牛仔裝看Chloé秀　Acne Studios「樹葉洋裝」必火

 

關鍵字：

直播, HERMES, 愛馬仕, 2023秋冬, 巴黎時裝周, SHANG XIA, 上下

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

放屁多又好臭？營養師曝「5種易產氣食物」　青花菜竟也上榜

放屁多又好臭？營養師曝「5種易產氣食物」　青花菜竟也上榜

越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘 最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門 12星座3月運勢！天蠍把握偏財運有意外收穫、摩羯記住一個字走向幸福 香奈兒又漲價！經典口蓋包「貴了4萬元」新價格曝光漲幅破13% 改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積 減重必看！營養師傳授「5點」，教你吃對早餐瘦下來 跟著Jennie、張員瑛畫出「純慾感」妝容！楚楚可憐輕鬆激起男性保護力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面